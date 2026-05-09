SGS Essen verliert entscheidende Partie in Nürnberg

Der Klassenerhalt ist für die SGS nur noch schwer zu erreichen. – Foto: Markus Verwimp

Wie schon in der Vorwoche gegen Leverkusen mussten die Essenerinnen einen extrem frühen Rückschlag verkraften. Bereits nach wenigen Sekunden Spielzeit, flog ein Freistoß der Gastgeberinnen in den Essener Strafraum und ein missglückter Schussversuch wurde genau in den Lauf von Fany Proniez abgefälscht, die aus kurzer Distanz zur Führung traf.

Nach ein paar Minuten des Schocks spielte die SGS aber beherzt nach vorne und drängte auf den Ausgleich. In der zehnten Spielminute bediente Paula Flach Jacqueline Meißner mit einer flachen Hereingabe, doch die Kapitänin schoss knapp über den Kasten. Die SGS war nun spielbestimmend und erarbeitete sich eine ganze Reihe an Chancen. Ella Touons Schuss konnte Nürnbergs Keeperin nur mit sehr viel Mühe entschärfen (17.), Leonie Köpps Volley wurde kurz vor der Linie geklärt (20.) und auch Ramona Maier scheiterte an der Torhüterin (29.).

Die beste Chance der ersten Halbzeit gehörte in der 37. Minute erneut Köpp, doch auch ihr Versuch aus wenigen Metern nach einer Flanke von Meißner flog über das Tor und es ging mit dem knappen Rückstand in die Kabinen. Aus denen kamen die Schönebeckerinnen erneut mutig raus und hatten durch Flach den ersten Abschluss der Partie, der aus spitzem Winkel aber in den Armen der Schlussfrau landete. Die mutige Spielweise eröffnete den Gastgeberinnen allerdings nun auch Räume für schnelle Gegenstöße. In der 54. Minute hatte die SGS erstmals Glück, als Natassja Lein bei einem solchen nur die Latte traf.

Fünf Minuten später brach Lein erneut durch, doch Beke Sterner warf sich in letzter Sekunde heldenhaft in den Ball und konnte klären. In der 65. Minute war es dann aber passiert. Proniez lief über rechts allen davon, brachte den Ball in die Mitte und Lein stocherte ihn zum 2:0 in die Maschen.