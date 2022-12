SGS Essen U17: Rodrigues trifft dreimal Im letzten Meisterschaftsspiel der U17-Bundesliga West/Südwest vor der Winterpause konnten sich die U17-Juniorinnen der SGS Essen auswärts bei der SG 99 Andernach mit 3:1 (1:0) durchsetzen.

Die Gäste aus der Ruhrstadt hatten sich vorgenommen, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, um versöhnlich in die Weihnachts- und Winterpause zu gehen. Direkt zu Beginn des Spiels nahm das Förderturmteam der SGS Essen die Zügel in die Hand und konnte in Person von Maia Kamper Rodrigues einen indirekten Freistoß in der dritten Minute zum 1:0 verwerten.