SGS Essen: U17 ist wieder oben dran B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest: Die SGS Essen hat ihr Heimspiel gegen den FSV Gütersloh mit 2:0 gewonnen.

Vergangenen Samstag stand am letzten Hinrundenspieltag der B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest ein wichtiges Verfolgerduell an. Der viertplatzierte, U17-Bundesliganachwuchs der SGS Essen, empfing an der heimischen Ardelhütte den drittplatzierten FSV Gütersloh.