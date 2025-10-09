SGS Essen stellt Robert Augustin und Thomas Gerstner frei

Nach einem enttäuschenden Saisonstart mit einem Zähler und einer niederschmetternden Torbilanz von 1:17 steht die SGS Essen am Tabellenende in der Frauen-Bundesliga. Die Vereinsführung nutzt die nun anstehende Länderspielpause, um einen Wechsel in der Vereinsführung einzuleiten. Demnach verlassen Robert Augustin und Thomas Gerstner den Klub.

Augustin war seit 2023 Co-Trainer der SGS und hatte zur laufenden Spielzeit das Amt des Teamchefs übernommen. Gerstner hatte seine Arbeit für den Verein ebenfalls zu Beginn der Saison aufgenommen.

Seit der Saison 2004/05 steht die SGS ununterbrochen in der höchsten deutschen Spielklasse. Vor zwei Spielzeiten verpassten die Essenerinnen mit dem vierten Tabellenplatz sogar nur hauchzart den Einzug in die Champions League. Nun droht dem Verein ein erbitterter Abstiegskampf für die restliche Spielzeit.