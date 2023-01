SGS Essen siegt 1:0 in Zwolle Frauen-Bundesliga: Im ersten Testspiel des Jahres hat die SGS Essen in Zwolle mit 1:0 gewonnen.

Beim Tabellensiebten der niederländischen Liga brauchte der Derbysieger bei nasskalten widrigen Witterungsbedingungen mit orkanartigen Böen etwas Zeit, um in die Partie reinzukommen. „Wir mussten erst einmal mit dem Gegenwind klarkommen, haben uns dann aber von Minute zu Minute besser auf die Situation einstellen können“, so der Coach: „Wir sind über den Kampf in das Spiel gekommen und gehen dann durch einen Schuss von Maria Edwards verdient in Führung.“

Mit den Wechseln in die zweiten 50 Minuten änderte sich auch das Spiel: „Da hat uns gerade in der ersten Phase ein wenig die Statik gefehlt. Aber wir haben auch in der Situation wenig zugelassen.“ Das wurde dann zum Ende hin wieder etwas besser; die Zugriffe auf den Gegner klappten wieder. Und es ergaben sich wieder Chancen. Eine davon führte in der 90. Minute – 10 Minuten vor Abpfiff – zu einem Pfostenschuss von Antonia Baaß. Natasha Kowalski hatte nach einem schönen Dribbling noch eine weitere. Aber auch die verpuffte, so dass am Ende ein 1:0-Sieg stand. Högners Fazit: „Das war, gerade nach der anstrengenden Trainingswoche, heute auch eine Willensschulung. Gewonnen und dann noch zu null.“