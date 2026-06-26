SGS Essen räumt alle drei Juniorinnen-Niederrheinpokale ab

Mit dem Finalerfolg hat die U17 der SGS Essen das Triple am Sonntag perfekt gemacht. – Foto: Markus Endberg / FVN

Eigentlich waren die Finalspiele im Niederrheinpokal der Juniorinnen für Samstag geplant, doch der Fußballverband Niederrhein hat von diesem Termin aufgrund der zu erwartenden Temperaturen von bis zu 40 Grad Abstand genommen. Auf dem Kunstrasenplatz bei Rhenania Bottrop, der als Spielort auserkoren wurde, hätten gegen 15.15 Uhr, wenn das Finale der U17 hätte starten sollen, in der Sonne wohl 50 Grad und mehr geherrscht, das war letztlich nicht zu verantworten.

So wurde letztlich umdisponiert, und eine neue Lösung gefunden. Gespielt wurde nun einen Tag später, am Sonntag - und zwar früh. Denn dann sollte es weniger heiß sein - und die frühe Anstoßzeit zudem helfen. Ein Plan, der aufging.

Den Auftakt machten um 9.15 Uhr die U13-Juniorinnen des MSV Duisburg und der SGS Essen, ein absolutes Top-Duell. Die Zebra-Mädels setzten sich im Halbfinale mit 4:1 gegen den SC Krefeld durch, die SGS sogar mit 7:0 bei der DJK Tusa Düsseldorf. Im Finale erwischte dann der MSV den besseren Start, ging durch Dijona Muciqi nach sieben Minuten in Führung. Doch die Essenerinnen drehten das Spiel noch vor der Pause der 60-minütigen Spielzeit. Bruna Francisco glich in der 27. Minute aus, Linda Essler traf in der Nachspielzeit zur 2:1-Führung. Für die Vorentscheidung sorgte dann Laura Marie Janetschek mit dem Treffer zum 3:1-Endstand in der 44. Minute.

U15 der SGS siegt klar gegen MSV

Zur gleichen Paarung kam es auch bei der U15, das Spiel wurde um 10 Uhr angepfiffen. Hier setzte sich der MSV im Halbfinale knapp mit 1:0 gegen den FV Mönchengladbach durch, während die favorisierten Essenerinnen es beim 13:0 beim VfB 03 Hilden so richtig krachen ließen und jetzt natürlich auch den Pokal mitnehmen wollten. Das gelang dann auch im Finale, das mit einem 6:0 für die SGS endete. Schon nach 17 Minuten schien das Spiel nach dem 2:0 praktisch entschieden. Zwei Treffer gehen dabei auf das Konto von Tasnim Karoud, zudem waren neben einem Eigentor auch noch Filippa Gardali, Franziska Marie Konert und Amina Sujak erfolgreich.

Titel-Hattrick bei der U17

Das U17-Finale war dann für 11.15 Uhr angesetzt, und auch hier war die SGS Essen mit von der Partie. Gegner war diesmal Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacherinnen gewannen im Halbfinale das Stadtduell gegen den FV Mönchengladbach mit 7:1 durch, die SGS Essen besiegte derweil Fortuna Düsseldorf mit 3:1. Hier war also Spannung zu vermuten, was sich jedoch auch nur bedingt bestätigte. Auch hier siegten die Essenerinnen mit 4:0 - und räumten so den dritten Pokal des Tages ab. Vor der Pause trafen hier Joelle Wanhoff und Jonida Godeni, nach der Pause waren dann Mariella Münster und Jolina Kraft erfolgreich.