SGS Essen: Natasha Kowalski sucht neue Herausforderung

Das ist Natasha Kowalski. – Foto: Marc Bremer

In ihren vier Jahren bei der SGS trug Kowalski das lila-weiße Trikot in bislang 97 Pflichtspielen, in denen ihr 18 Treffer und 22 Assists gelangen. Nach der laufenden Saison werden sich die Wege nach dann voraussichtlich über 100 gemeinsamen Partien trennen.

„Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, ist mir alles andere als leichtgefallen“, sagt die Mittelfeldspielerin. „Ich bin sehr dankbar für die Zeit in Essen und habe mich hier immer wie zuhause gefühlt. Nun suche eine neue Herausforderung für mich, mit der ich mich nochmal weiterentwickeln kann. Oberstes Ziel ist jetzt aber auf jeden Fall der Klassenerhalt, für den ich alles geben werde!“



„Natasha geht einen Weg, der in unserem Profil nicht untypisch ist“, meint Daniel Kraus, sportlicher Leiter bei der SGS. „Wir wollen junge Spielerinnen ausbilden und mit ihnen gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Natasha hat ihre Spuren hier in Essen hinterlassen und wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.“