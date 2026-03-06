SGS Essen lädt zum großen Frauenfußball-Event an die Hafenstraße ein

Die SGS Essen lädt zu einem Event ein – Foto: Imago Images

Die SGS Essen ist seit Jahren ein bekannter und erfolgreicher Verein im Frauenfußball. Seit der Saison 2004/05 spielt der Verein in der Frauen-Bundesliga. Am 17. Mai 2026 lädt der Klub Frauen-Mannschaften aus der Region, wie auch Privatpersonen ein, um an einem Event im Stadion an der Hafenstraße teilzunehmen. Weitere Informationen gibt es im nachfolgenden Bericht.

Jeder ist willkommen

"Egal ob Bundesliga, Regional- oder Kreisliga: Der Frauenfußball, den wir kennen, lebt von Leidenschaft, Disziplin und Zusammenhalt. Und genau diesen Frauen- & Mädchenfußball wollen wir feiern, mit möglichst vielen Teams aus der ganzen Region. Die Teams erwartet dabei nicht nur ein einzigartiges Erlebnis mit tollem Rahmenprogramm, sie können mit etwas Glück auch einen von zahlreichen individuellen Trikotsätzen gewinnen", hieß es in der Einladung des Vereins.

Die Veranstaltung soll Vereinen eine spannende Möglichkeit geben, zu einem fairen Kurs ein besonderes Event zu erleben und gleichzeitig die oft schwierig zu finanzierenden Trikots für die neue Saison zu sichern.