SGS Essen kämpft sich ins Halbfinale

Die SGS Essen feiert den Einzug ins Pokal-Halbfinale. – Foto: Imago Images

Die SGS Essen steht im Halbfinale des DFB-Pokals! Durch einen Treffer von Ella Touon kurz vor dem Halbzeitpfiff sicherten sich die Lila-Weißen das Ticket für die nächste Runde.

Vor 1.702 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße erwischten die Essenerinnen einen guten Start in die Partie. In der achten Minute hatte Paula Flach die erste Gelegenheit, als sie den zweiten Ball nach einer Ecke direkt nahm, das Tor aber noch klar verfehlte. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie ohne viele Torraumszenen, in der die Gäste etwas mehr Ballbesitz hatten und die SGS auf Umschaltaktionen lauerte. Nach einer guten halben Stunde hatten die Bremerinnen die erste echte Torchance, doch Mara Alber scheiterte aus spitzem Winkel an Luisa Palmen, die Kim Sindermann im Essener Tor den gesamten Abend über hervorragend vertrat. In der 43. Minute fiel das Tor des Tages: Natasha Kowalski verlagerte stark auf Beke Sterner, die ihre Gegenspielerin auswackelte und den Ball in die Mitte flankte, der durchrutschte bis zu Ella Touon, die traumhaft in die lange Ecke zum 1:0 verwandelte.

Auch nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Tormöglichkeit der SGS. Kowalski versuchte es aus 20 Metern, schoss aber knapp über den Kasten. Wenig später musste sich Palmen erneut auszeichnen, war gegen den Abschluss aus einem Gestocher im Strafraum aber schnell unten und parierte sicher. Wie in der ersten Hälfte überließen die Schönebeckerinnen den Gästen etwas mehr das Spiel, setzten ihrerseits aber immer mehr Nadelstiche, die durchaus zum 2:0 hätten führen können, doch weder ein Schlenzer von Kowalski, noch ein Kopfball von Julie Terlinden, noch ein Abschluss von Vanessa Fürst aus spitzem Winkel fanden ihr Ziel. Im Halbfinale gegen den FC Bayern Die beste Chance auf die Vorentscheidung bot sich in der 90. Minute. Paula Flach flankte in den Sechzehner, Maike Berentzen legte ab für Ramona Maier, die aus der Drehung knapp verfehlte. So mussten alle, die es mit der SGS hielten noch einmal zittern, denn in der Nachspielzeit kam der SVW noch einmal gefährlich vor das Tor. Erst rettete Paulina Platner heldenhaft per Grätsche gegen die einschussbereite Stürmerin und mit der letzten Aktion des Spiels traf ein Kopfball noch die Querlatte. Anschließend war das Spiel vorbei und der Jubel bei allen Lila-Weißen groß.