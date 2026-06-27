SGS Essen holt Antonia Baaß zurück nach Schönebeck

Antonia Baaß spielte zuletzt für den FC Basel. – Foto: IMAGO/ Urs Ottiger

Die 26-Jährige trug bereits zwischen 2020 und 2023 das Trikot der SGS Essen und absolvierte in dieser Zeit 50 Pflichtspiele für die Lila-Weißen. Ausgebildet wurde Baaß in der Jugend des VfL Wolfsburg, ehe sie im Sommer 2023 den Schritt zum FC Basel wagte.

In der Schweiz entwickelte sich die Flügelspielerin weiter und kam in drei Jahren auf 67 Pflichtspiele für den FC Basel. Dabei gelangen ihr acht Tore und 17 Vorlagen. Mit dieser Bilanz kehrt sie nun zurück an die Ardelhütte.

"Es ist ein tolles Zeichen, dass Antonia sich auch in Liga zwei für uns entschieden hat. Mit ihren Qualitäten und der Erfahrung, die sie zuletzt in Basel und in der Vergangenheit auch hier in Essen gezeigt hat, wird sie unserem Team sehr guttun“, sagt Daniel Kraus, sportlicher Leiter der SGS Essen.