Helga Sander ist die neugewählte 1. Vorsitzende der SGS Essen. – Foto: SGS Essen

SGS Essen: Helga Sander zur 1. Vorsitzenden gewählt Frauen-Bundesliga: Bei der SGS Essen ist der Posten des Vorsitzes mit Helga Sander neu besetzt worden.

Blicken wir zunächst 20 Jahre zurück auf den damals reinen Breitensportverein SG Essen-Schönebeck e.V. mit klassischer Vereinsstruktur, bestehend aus Abteilungs-Vorständen und rein ehrenamtlichem Vorstand an der Spitze des Gesamtvereins. In den Jahren 2002/03 deutete sich aber bereits an, dass der Verein in neue Dimensionen vordringen würde. Vor allem die Themen Gesundheit mit der geplanten Erweiterung des Sport- und Gesundheitszentrums und der Mädchen- und Frauen-Fußball führten die Vorstands-Mitglieder an die Grenzen des Machbaren.

Schon damals war klar, dass die nächsten Schritte, unsere Ziele und Visionen nur mit hauptamtlicher Führung des Vereins erreicht werden können. Eine völlig neue und den anstehenden Herausforderungen angepasste Vereinsstruktur musste her. Nach endlosen internen Diskussionen und vorbereitenden Arbeiten wurde die neue Struktur per Satzung von dem obersten Vereins-Organ, der Mitgliederversammlung, am 2.7.2004 beschlossen. Diese besteht bis heute. Die Mitgliederversammlung bleibt natürlich weiterhin das höchste Organ des Vereins. Seit 2004 wählt sie nun einen Aufsichtsrat sowie den ersten und zweiten Vorsitzenden des Vereins. Der Aufsichtsrat bestellt zwei hauptamtliche Geschäftsführer mit den jeweiligen Schwerpunkten Breitensport/Gesundheit bzw. Fußball. Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten seit 2004 stets Hand in Hand. Mit wenigen zeitlich begrenzten Ausnahmen besetzen insgesamt zehn Personen die höchsten Gremien der SGS Essen. In der Mitgliederversammlung am 20.10.2022 wurden die beiden Vereinsvorsitzenden sowie der Aufsichtsrat neu gewählt. Die beiden Geschäftsführer Hartmut Bloch und Florian Zeutschler bleiben natürlich auch weiterhin in ihren Ämtern.