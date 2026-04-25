SGS Essen gewinnt Sieben-Tore-Spektakel gegen Jena

Die SGS gewann den Abstiegskracher gegen Jena. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Beide Mannschaften starteten hochkonzentriert in die Begegnung. Allen Beteiligten war anzumerken, welche Wichtigkeit die Partie besaß. Den noch besseren Start erwischte aber ganz klar die SGS. Bereits in der sechsten Minute schlug Paulina Platner einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, den Beke Sterner zurück in die Mitte köpfte, wo Lena Ostermeier noch einmal ablegte auf Ella Toun, die zum frühen Führungstreffer einnetzte.

Die SGS hatte in der Folge das Spielgeschehen über weite Strecken im Griff, holte den Gegner aber selbst wieder in die Partie zurück. Kim Sindermann, die nach wochenlanger Verletzungspause ins Essener Tor zurückgekehrt war, leistete sich in der 37. Minute einen Fehlpass, den Rieke Tietz zum Anschlusstreffer nutzte.

Nur zwei Minuten später konnten die Essenerinnen auf 2:0 erhöhen. Touon spielte einen perfekten Steckpass auf Jacqueline Meißner, die Torhüterin Jasmin Janning umkurvte und aus spitzem Winkel ins leere Tor traf. Der Schachzug von Trainerin Heleen Jaques, die gelernten Abwehrspielerinnen Meißner und Touon in die offensive Dreierreihe zu beordern, war damit perfekt aufgegangen.



Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel war es abermals die neue Essener Flügelzange, die den alten Abstand wieder herstellte. Touon flankte einen Freistoß scharf an den Fünfmeterraum, wo Meißner den Fuß reinhielt und auf 3:1 stellte. Wiederum nur zwei Minuten später revanchierte sich die Kapitänin mit einer flachen Flanke auf den zweiten Pfosten, wo erneut Touon zur Stelle war und zum 4:1 traf.



Die Freude über die Drei-Tore-Führung währte allerdings nicht lange, denn bereits in der 61. Minute traf Melina Reuter zum 4:2 und erneute zehn Minuten darauf konnte Helen Börner nach einer Umschaltaktion das 4:3 erzielen.

Essen rettet das Ergebnis ins Ziel



Anschließend drängten die Gäste auf den Ausgleich, scheiterten aber ein ums andere Mal an der stark parierenden Sindermann. Auf der Gegenseite boten sich den Essenerinnen mehrere gute Möglichkeiten, mit einem Koter das Spiel zu entscheiden, doch Touons Schuss wurde von einer Verteidigerin kurz vor der Linie geblockt (79.), Paula Flach scheiterte kurz vor dem Tor an Janning (90.), Julie Terlinden kam an eine Flanke von Beke Sterner nicht mehr richtig dran (91.) und auch der Schlenzer von Kassandra Potsi tief in der Nachspielzeit rauschte knapp über die Querlatte.



Letztlich hielt die SGS Stand, rettete das Ergebnis über die Zeit und feierte die wichtigen drei Punkte. „Wir sind heute alle zehn Jahre älter geworden“, meinte eine sichtlich erleichterte SGS-Trainerin nach ihrem ersten Sieg in der Bundesliga. „Mein Herz hat den einen oder anderen Doppelschlag gemacht, aber ich bin natürlich unglaublich stolz auf meine Mannschaft, vor allem wie wir ins Spiel reingekommen sind und einen perfekten Start auf den Platz gebracht haben. Hintenraus wurde es nochmal unnötig spannend, aber wir hatten eine tolle Energie auf dem Platz, auch die Mädels, die reingekommen sind, haben einen super Job gemacht und so wurde es am Ende ein schönes Spiel für uns.“

Weiter geht es für die SGS wieder mit einem Heimspiel, denn am Sonntag, den 03.05. ist Bayer Leverkusen zu Gast an der Hafenstraße. „Wir haben eine richtig gute Stimmung und Energie in der Mannschaft“, betonte die Belgierin. Wir halten alle zusammen und das ist genau das, was man in der Endphase einer Saison braucht.“