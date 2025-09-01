SGS Essen gewinnt auch das letzte Testspiel der Vorbereitung

Bereits in der zweiten Spielminute meldeten sich die Lila-Weißen erstmal zu Wort, als Leonie Köpp früh den Ball gewann und Shari van Belle Ramona Maier in Szene setzte, die aber noch nicht zum Torerfolg kam. Eine Viertelstunde später war es dann passiert und van Belle brachte die SGS in Führung.

Nach einer knappen halben Stunde hätte diese bereits höher ausfallen können, doch nach einer Ecke scheiterten die Essenerinnen gleich dreimal unter anderem an der Querlatte. Kurz vor der Pause ergaben sich die nächsten beiden Topchancen, doch Laureta Elmazi scheiterte im eins gegen eins an der gegnerischen Torhüterin und Maiers Abschluss wurde noch kurz vor Torlinie geklärt.

Wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel fuhren die Gastgeberinnen einen Konter und kamen damit zum Ausgleich. Davon ließ sich die SGS aber überhaupt nicht aus der Bahn werden und kam bereits zwei Zeigerumdrehungen später zur erneuten Führung. Beke Sterner traf nach Zuspiel von Maier zum 2:1.



Die Schönebeckerinnen blieben am Drücker und kamen in der 56. Minute durch ein Eigentor zum 3:1. Kurz darauf konnte Alkmaars Keeperin einen sehenswerten Schuss der eingewechselten Natasha Kowalski ebenso gekonnt entschärfen. Und auch Kassandra Potsis Abschluss nur eine Minute danach wurde noch aus der Ecke gekratzt.

In der 87. Spielminute köpfte Jule Debitzki eine Kowalski-Ecke zum 4:1-Endstand in die Maschen.



„Es war ein sehr guter letzter Test vor dem Bundesligastart. Wir sind natürlich froh, dass wir auch den gewinnen konnten“, meinte Thomas Gerstner, Trainer und sportlicher Leiter der SGS nach dem Spiel. Wir haben uns viele Torchancen erspielt und der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Darüber hinaus haben wir in beide Richtungen noch Dinge gesehen, aus denen wir in der Analyse weitere Schlüsse ziehen können.“

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist für die SGS damit beendet. Am kommenden Freitag steht dann das erste Spiel der neuen Bundesligasaison bei Eintracht Frankfurt an.