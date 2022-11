Die SGS Essen trifft am Sonntag auf Turbine Potsdam. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

SGS Essen: Gegen Potsdam müssen Punkte her Frauen-Bundesliga: Die SGS will Anschluss an das Mittelfeld herstellen.

Bis zur Winterpause stehen noch vier Meisterschaftsspiele in der Frauen-Bundesliga und das Pokalspiel gegen Werder Bremen auf dem Programm. Dabei sind mit (ebenfalls) Werder Bremen, Duisburg und an diesem Sonntag Turbine Potsdam Mannschaften dabei, gegen die Essen punkten sollte, will das Team den Sprung in das Mittelfeld weiter im Blick und genügend Luft auf die Abstiegsplätze haben.

Doch dafür muss mehr Konstanz in das Spiel der SGS. Dem tollen Spiel gegen Hoffenheim folgte eine weniger gute Leistung beim Auftritt in Leverkusen. Mit Potsdam kommt am Wochenende das Team in das Stadion an der Hafenstraße, das bisher erst ein Unentschieden holen konnte. Da ist ein Sieg fast schon Pflicht. Gegen Potsdam von Beginn an das Spiel bestimmen Trainer Markus Högner ordnet die Partie für uns ein: „Wir sind gegen Leverkusen zu Beginn überhaupt nicht in die Partie gekommen und haben uns immer wieder den Schneid abkaufen lassen. Wobei man sagen muss, dass Bayer das auch gut gemacht hat. Das soll uns gegen Potsdam nicht passieren. Wir müssen und wir werden von der ersten Sekunde an agieren. Potsdam soll nur reagieren.“