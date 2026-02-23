SGS Essen feiert späten Punktgewinn gegen RB Leipzig

Ein Punkt gegen Leipzig, – Foto: Imago Images

Dabei erwischten die Essenerinnen einen Traumstart in die Begegnung. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da schickte Natasha Kowalski Paula Flach auf der linken Seite, die den Ball scharf in die Mitte flankte, wo Ramona Maier nach mehr oder weniger absichtlicher Vorarbeit von Maike Berentzen aus kurzer Distanz einschoss.

Das gab der SGS eine gewisse Sicherheit, die sich wie schon in den Wochen zuvor nun etwas tiefer zurückzog und dem Gegner den Ball überließ. RB konnte damit allerdings lange Zeit nicht wirklich etwas anfangen und kam erst in der 15. Minute zu einem ersten Abschluss aus sehr spitzem Winkel, der Kim Sindermann im Essener Tor nicht vor Probleme stellte. 20 Minuten später kam die SGS erneut zu einer guten Gelegenheit. Flach bediente Kowalski, die den Ball sehenswert aus der Luft pflückte, einen Haken schlug und aufs lange Eck schlenzte, wo Elvira Herzog die Kugel gerade noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte.



Da Leipzig bis zur Pause offensiv nichts mehr einfiel, ging es mit der Führung in die Kabinen. Kurz nach dem Seitenwechsel kamen die Sächsinnen zum Ausgleich. Eine Flanke von der rechten Seite köpfte Delice Boboy zum 1:1 in die Maschen.



Die Lila-Weißen waren um eine schnelle Antwort bemüht. Lena Ostermeier trieb den Ball über fast das gesamte Spielfeld und schloss aus 18 Metern ab, aber zu zentral auf die Torhüterin. Kurz darauf konnte die SGS-Abwehr eine Ecke nicht richtig klären und aus dem Gewühl heraus erzielte Marleen Schimmer den Führungstreffer für die Gäste.



Erneut ließ sich die SGS nicht aus der Bahn werfen und spielte nun energisch nach vorne. Shari van Belle zielte aus 16 Metern knapp am Tor vorbei, und bei einem Kopfball von Maier aus kurzer Distanz hatten die SGS-Fans schon den Torschrei auf den Lippen, doch Herzog parierte sensationell.

"Ein großer Schritt nach vorne für die Mannschaft"



In der Nachspielzeit brachte Paulina Platner noch einen Freistoß in den Sechzehner, wo die nach langer Verletzungszeit eingewechselte Beke Sterner den Ball nur um Zentimeter verpasste. Doch der Lucky Punch sollte noch folgen. Erneut schlug Platner einen Freistoß in den Strafraum und Laura Pucks hielt den Kopf rein und traf zum umjubelten 2:2. Kein schlechter Moment für ihr erstes Bundesligator. Kurz darauf war die Partie vorbei.



„Wir hatten einen super Start in die Partie, haben uns dann mit der Zeit aber etwas zu tief fallen lassen“, analysierte Trainerin Heleen Jaques. „Nach den Gegentoren haben wir aber nicht den Kopf verloren, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein großer Schritt nach vorne für die Mannschaft, vor allem für den Kopf, dass sie nach diesem Spielverlauf cool bleibt und noch den Ausgleich schafft. Deswegen sehe ich es am Ende auch positiv.“

Weiter geht es für die SGS Essen aufgrund der anstehenden Länderspielpause erst am 11. März mit dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen. Anstoß an der Hafenstraße ist dann um 18:30 Uhr.