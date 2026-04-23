SGS Essen: Emilia Watermeier wird fester Teil des Profikaders

Die SGS Essen stattet das nächste große Talent aus dem Förderturm mit einem Profivertrag aus. Emilia Watermeier wird ab der kommenden Saison fest zum Kader der Ersten Mannschaft der Lila-Weißen gehören.
Nach Teresa Buonarroti und Abigail Enobore ist Watermeier damit bereits die dritte Jugendspielerin, die zur nächsten Saison den Sprung aus dem Förderturm zu den Profis schafft.
In der laufenden Spielzeit gehörte die 15-Jährige bereits mehrfach zum Bundesligakader von Trainerin Heleen Jaques und feierte beim Last-Minute-Remis im Heimspiel gegen RB Leipzig ihr Bundesligadebüt als jüngste Spielerin der SGS-Geschichte. Ligaweit liegt sie in dieser Rangliste auf dem vierten Platz.
„Wir sind stolz, dass mit Emilia eine weitere Spielerin, die bei uns im Nachwuchs ausgebildet worden ist, den Sprung in den Profikader geschafft hat. Sie hat bereits in der Bundesliga ihr Debüt gefeiert und jetzt freuen wir uns auf die kommenden gemeinsamen Schritte“, meint Daniel Kraus, sportlicher Leiter bei der SGS.
„Das ist für mich natürlich ein sehr großer Schritt, über den ich mich extrem freue“, sagt Watermeier, die seit der U11 im SGS-Förderturm spielt und bereits zwölf Spiele für die U15 und U16 des DFB absolviert hat. „Ich bin dem Verein unglaublich dankbar für diese Chance! Ich möchte sie nutzen und mich weiterhin kontinuierlich verbessern, um meine Ziele und die des Vereins erreichen zu können.