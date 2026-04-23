SGS Essen: Emilia Watermeier wird fester Teil des Profikaders

Die Frauen der SGS Essen verstärken sich aus den eigenen Reihen. – Foto: Imago Images

Die SGS Essen stattet das nächste große Talent aus dem Förderturm mit einem Profivertrag aus. Emilia Watermeier wird ab der kommenden Saison fest zum Kader der Ersten Mannschaft der Lila-Weißen gehören.

Dritte Jugendspielerin für 2026/27

Nach Teresa Buonarroti und Abigail Enobore ist Watermeier damit bereits die dritte Jugendspielerin, die zur nächsten Saison den Sprung aus dem Förderturm zu den Profis schafft.

In der laufenden Spielzeit gehörte die 15-Jährige bereits mehrfach zum Bundesligakader von Trainerin Heleen Jaques und feierte beim Last-Minute-Remis im Heimspiel gegen RB Leipzig ihr Bundesligadebüt als jüngste Spielerin der SGS-Geschichte. Ligaweit liegt sie in dieser Rangliste auf dem vierten Platz.

„Wir sind stolz, dass mit Emilia eine weitere Spielerin, die bei uns im Nachwuchs ausgebildet worden ist, den Sprung in den Profikader geschafft hat. Sie hat bereits in der Bundesliga ihr Debüt gefeiert und jetzt freuen wir uns auf die kommenden gemeinsamen Schritte“, meint Daniel Kraus, sportlicher Leiter bei der SGS.