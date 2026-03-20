SGS Essen bindet Talent: Teresa Buonarroti wird Profi

SGS Essen bindet Talent. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Teresa Buonarroti gehört ab der kommenden Saison fest zum Profikader der SGS Essen. Nach Abigail Enobore ist sie bereits die zweite junge Innenverteidigerin, die den Sprung aus dem Förderturm in die erste Mannschaft schafft und künftig dauerhaft Teil des Bundesligateams sein wird.

Buonarroti durchlief über Jahre hinweg die Jugendmannschaften der Lila-Weißen und sammelte in der laufenden Saison bereits erste Erfahrungen im Oberhaus. Insgesamt neunmal stand sie im Kader der Frauen-Bundesliga, zudem kam sie beim 0:0 in Freiburg sowie beim 1:1 in Wolfsburg zu Kurzeinsätzen und trug dazu bei, wichtige Auswärtspunkte zu sichern. Darüber hinaus kann die 20-Jährige auf fünf Einsätze in deutschen U-Nationalmannschaften zurückblicken.

Großes Potenzial bei der Spielerin

Trainerin Heleen Jaques sieht in der Defensivspielerin großes Potenzial: „Teresa ist eine sehr dynamische Verteidigerin. Sie ist groß, kopfballstark und bringt viel Geschwindigkeit mit. All das sind Qualitäten, die uns in der Zukunft mit Sicherheit helfen werden.“