SGS bekommt es mit weiterer Spitzenmannschat zu tun Mit Hoffenheim kommt am Sonntag ein weiteres Topteam der LigarnSchwergewichtswochen an der Hafenstraße

Wolfsburg, Frankfurt, Freiburg! Alles Gegner, die die Top drei anvisieren. Und jetzt kommt mit der TSG Hoffenheim am Sonntag ein weiterer Champions-League-Anwärter. SGS-Trainer Markus Högner sieht das mit der Erfahrung als dienstältester Trainer der Frauen-Bundesliga aus 201 Spielen an der Seitenlinie entsprechend optimistisch: „Hoffenheim ist nach der Niederlage in Köln jetzt wieder in die Spur gekommen und ein ähnliches Kaliber wie Frankfurt. Aber wir haben im Fußball schon so viele Dinge erlebt. Da geht an einem guten Tag bei der vom Papier her unterlegenen Mannschaft alles und bei den Favoriten an einem schlechten Tag nix.“ Högner ist zuversichtlich und hat einen Plan.