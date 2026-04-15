SGR siegt im Nachholspiel 2:0

Die Zebras setzten sich im Heimspiel gegen die SpVgg Bachtal verdient mit 2:0 durch und belohnte sich für eine engagierte und über weite Strecken dominante Leistung. Von Beginn an übernahm die SG die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Die größte Chance hatte zunächst Zdero, der jedoch am gegnerischen Keeper scheiterte. Kurz darauf verpasste er nach einer Hereingabe von Wagner nur knapp. Auch nach einem Eckball lag die Führung in der Luft: Schmid köpfte den Ball an die Latte, der Abpraller landete bei Seibold, der das Spielgerät an an den Pfosten setzte – Pech für die SG. In der 28. Minute fiel dann endlich die verdiente Führung: Lindenmayer spielte aus dem Zentrum auf Schmid, der im Strafraum stark querlegte, sodass Zdero nur noch einschieben musste – 1:0. Die Gäste aus Bachtal kamen im Anschluss zwar zu ersten Abschlüssen, blieben jedoch insgesamt ungefährlich.

Nach der Pause verflachte die Partie zunächst, vieles spielte sich im Mittelfeld ab. Bachtal hatte eine gute Kopfballchance nach einer Flanke, doch Tausch war zur Stelle. Die Zebras mussten in dieser Phase viel arbeiten, um die stärkste Phase der Gäste abzuwehren. Dennoch setzten die Hausherren immer wieder Nadelstiche. Zunächst vergab Zdero per Kopf und später Kemming, der nach einem starken Solo Zdero, den Ball verfehlte. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase: Zdero setzte im Strafraum energisch nach, eroberte den Ball und legte zurück auf Seibold, der souverän zum 2:0-Endstand versenkte (90.).

Autor:PH