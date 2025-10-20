SGR siegt im Derby

Die Zebras feierten am Sonntag einen völlig verdienten 3:1-Heimsieg gegen TGB Günzburg in einer intensiven und phasenweise hitzigen Partie. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, klare Torchancen blieben in den ersten zehn Minuten aus. Nach einer knappen Viertelstunde hatte Albrecht die erste Halbchance, wurde aber im letzten Moment am Abschluss gehindert. Auf der Gegenseite musste Keeper Heidenreich erstmals eingreifen und parierte einen gefährlichen Schuss zur Ecke. In der 29. Minute dann die Führung für die Hausherren: Lindenmayer schnappte sich im Mittelfeld den Ball, spielte im richtigen Moment auf Zdero, der eiskalt blieb und zum 1:0 vollendete. Anschließend drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch Heidenreich konnte mehrfach stark parieren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Zdero dann das 2:0 auf dem Fuß, Gästekeeper Atik kratzte den Ball aus dem Winkel.

Die Gastgeber kamen nach Wiederanpfiff bärenstark aus der Halbzeit. Reichelt versenkte einen Freistoß aus gut 22 Metern direkt ins Netz (47.). Nur fünf Minuten später legte die SG nach – einen langen Ball von Reichelt verlängerte Kemming per Kopf auf Schmid, der clever auf Wagner weiterleitete. Dieser blieb vor dem Tor cool und erhöhte auf 3:0 ein. Die Gäste kamen nach einem Abwehrfehler durch Polat zwar noch zum 3:1 (59.), schwächten sich danach aber selbst: Zwei Gelb-Rote Karten innerhalb weniger Minuten sorgten für reichlich Hektik und Überzahl für die SG. Kemming hätte das Ergebnis noch höher schrauben können, ließ aber eine große Chance liegen.

In der Schlussphase hielt Heidenreich mit einer weiteren Glanztat den Vorsprung fest, bevor der Schlusspfiff den verdienten 3:1-Heimsieg besiegelte.