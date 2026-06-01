SGR schlägt Lauingen II und geht in die Kreisligarelegation

– Foto: Igor Hoffmann, Stefan Besel

Die Zebras erledigten ihre Hausaufgaben souverän und gewannen das Heimspiel gegen den FC Lauingen II verdient mit 3:0. Von Beginn an übernahm die Heimelf die Kontrolle. Bereits nach sechs Minuten setzte Chwolka mit einem geblockten Abschluss das erste Ausrufezeichen. Wenig später belohnte sich die SG für ihren engagierten Start: Ein Freistoß von Vogler fand in der Mitte Daniel Bolcek, der den Ball routiniert zur 1:0-Führung über die Linie drückte (10.).

Lauingen hielt kämpferisch dagegen, konnte die stabile SG-Defensive jedoch kaum vor Probleme stellen. Die besseren Chancen blieben auf Seiten der Gastgeber. Chwolka verfehlte mit einem starken Abschluss aus 16 Metern nur knapp das Ziel, Wagner verstolperte wenig später in aussichtsreicher Position. In der 35. Minute folgte die nächste entscheidende Szene: Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Tobias Vogler übernahm die Verantwortung und verwandelte gewohnt sicher zum 2:0 (36.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt hochverdient, da die SG das Spielgeschehen klar bestimmte und defensiv kaum etwas zuließ.

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf. Die SG blieb die aktivere Mannschaft und sorgte früh für die Vorentscheidung. Vogler bewies Übersicht und spielte einen starken Ball auf Chwolka, der clever für Leopold Munk ablegte. Dieser blieb vor dem Tor eiskalt und erzielte das 3:0 (52.). Mit dem dritten Treffer war die Partie praktisch entschieden. Die Gastgeber kontrollierten Ball und Gegner, während von Lauingen offensiv kaum noch etwas kam. Weitere Chancen durch Chwolka und Kemming hätten das Ergebnis sogar noch deutlicher ausfallen lassen. Auch mehrere Wechsel brachten keinen Bruch ins Spiel der SG. Torhüter Tausch verlebte einen ausgesprochen ruhigen Nachmittag und musste erst kurz vor Schluss bei einem ungefährlichen Abschluss der Gäste überhaupt eingreifen. So konnten sich die Zebras Platz zwei sichern und spielen nächsten Samstag gegen Scheppach in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga.

Autor: PH