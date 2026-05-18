SGR Auswärts erfolgreich

– Foto: Stefan Besel, Igor Hoffmann

Die Zebras gewannen auswärts beim SV Villenbach mit 3:0 und zeigten nach einer zähen ersten Halbzeit vor allem nach der Pause eine starke Reaktion. Die Partie begann auf einem sehr engen und hohen Platz zunächst zerfahren. Villenbach stand tief und lauerte fast ausschließlich auf Konter, während die SG versuchte, das Spiel zu kontrollieren. Klare Torchancen blieben lange aus, viele lange Bälle landeten im Niemandsland und Spielfluss kam kaum zustande. Nach rund 25 Minuten hatte die SG dann ihre erste richtig gute Gelegenheit: Munk kam aus etwa zehn Metern frei zum Abschluss, verpasste jedoch den richtigen Moment. Wenig später sorgten zwei starke Einzelaktionen und ein Abschluss von Seibold zumindest für erste offensive Lichtblicke. Die SG erhöhte nun langsam den Druck. Chwolka scheiterte kurze Zeit später im Eins-gegen-eins am starken Villenbacher Keeper Thoma, während auf der Gegenseite Heidenreich einen gefährlichen Abschluss entschärfen musste. Kurz vor der Pause köpften Villenbachs Illmer den Ball auch noch an den Außenpfosten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst zäh. Villenbach hatte die große Chance zur Führung, traf jedoch nur den Innenpfosten. Wenige Minuten später schlug die SG dann zu: Nach einem starken Chipball von Chwolka setzte sich Wagner stark durch und hob den Ball sehenswert über den Torwart zur 1:0 Führung ins Netz (66.). Mit dem Treffer bekam die SG endgültig Kontrolle über die Partie. Hartmann vergab zunächst noch eine große Chance, ehe wenig später das 2:0 fiel: Schmid setzte sich stark über außen durch, legte quer und erneut war Wagner zur Stelle und schob sicher ein (75.). In der Schlussphase wurde die Partie hitziger. Illmer und Bolcek kassierten jeweils eine Zeitstrafe, doch die SG blieb konzentriert. Kurz vor dem Ende sorgte Fröhlich mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Danach war Schluss – ein verdienter Auswärtssieg dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang.

Autor. PH