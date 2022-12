SGOS tritt im Duell der Aufsteiger beim NK Croatia Bietigheim an Fußballer aus Oppenweiler sind selbstbewusst und möchten ihre Siegesserie zum Jahresabschluss in der Landesliga fortsetzen.

Die Formkurve der Fußballer der SG Oppenweiler-Strümpfelbach zeigt nach oben. Nach zwei Siegen hintereinander will der Neuling nun nachlegen. Am Sonntag um 15 Uhr steht die Begegnung bei Mitaufsteiger NK Croatia Bietigheim auf dem Programm.

Bei der SGOS läuft es derzeit gut. Zunächst wurde im Heimspiel gegen den TSV Heimerdingen ein 0:2-Rückstand wettgemacht und noch mit 3:2 gewonnen. Es folgte ein 3:1-Heimerfolg im Kellerduell gegen den Rems-Murr-Rivalen TV Oeffingen. „Es war zunächst ein ausgeglichenes Spiel, aber nach der 2:0-Führung haben wir überzeugt“, blickt Stephen Perri, der zusammen mit Daniel Funk die SGOS trainiert, zurück. Aus der Sicht des Duos war das ein wichtiger Sieg, um den Anschluss zur Nichtabstiegszone halten zu können. Oppenweiler steht nämlich mit 19 Punkten aus 18 Spielen auf Rang 15, der zum Saisonende mit großer Wahrscheinlichkeit den Abstieg bedeuten würde. Einen Platz davor reiht sich das Team von NK Croatia Bietigheim ein, punktgleich mit der SGOS aber mit der deutlich besseren Tordifferenz.

Am Gegner möchte Oppenweiler vorbeiziehen. Mit einem Dreier könnte die SGOS durchaus den Sprung auf Rang zwölf schaffen. „Wir wollen nachlegen und haben das Hinspiel noch in guter Erinnerung“, sagt Stephen Perri. Im ersten Landesliga-Heimspiel in der Vereinsgeschichte gelang der Mannschaft aus dem Rohrbachtal eine furiose Aufholjagd. Nach einem 0:2-Rückstand behielt die SGOS mit 3:2 die Oberhand und feierte damit den ersten Erfolg in der Landesliga. Diesen Mut will der Aufsteiger ins Rückspiel mitnehmen.

Doch Coach Stephen Perri macht klar: „Jedes Spiel ist für uns eine Herausforderung.“ Und erst recht, wenn die personelle Lage wie derzeit nicht optimal ist. Die langzeitverletzten Even Stoppel und Louis Piscopo stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Aus beruflichen Gründen fehlt erneut Fabrice Liepold. Luca Krämer befindet sich noch auf Südamerikareise. Es gibt aber auch positive Nachrichten. Manuel Perri kehrt zurück. Der Langzeitverletzte hatte zuletzt in der Partie gegen Oeffingen einen Kurzeinsatz gehabt. Auch auf Offensivmann Patrik Koch können die SGOS-Trainer wieder zählen, er hat seine Sperre abgesessen.

Egal welche Spieler für Oppenweiler auf dem Platz stehen, Stephen Perri fordert: „Wir müssen mit aller Leidenschaft ins Spiel gehen und alles reinhauen.“ Denn die SGOS kommt in erster Linie übers Kollektiv. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann etwas Zählbares aus Bietigheim mitgenommen werden. Zudem ist es das letzte Spiel vor der Winterpause.

Da wäre ein Erfolg zum Jahresabschluss enorm wichtig fürs Selbstbewusstsein und natürlich auch für die Tabellenkonstellation. Dafür möchten die Fußballer aus Oppenweiler am Sonntag alles tun.