SGOS mit Moral: Aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht Fußball-Landesligist aus Oppenweiler siegt zu Hause gegen den TSV Heimerdingen.

Damit war nach der 0:3-Schlappe in Pfedelbach eher nicht zu rechnen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist SG Oppenweiler-Strümpfelbach entschied das Heimspiel gegen den TSV Heimerdingen, der auf den sofortigen Wiederaufstieg hofft, mit 3:2 für sich. Nach einem 0:2-Rückstand sorgten Lukas Rosenke und der abermals überragende Moritz Stoppel per Doppelpack für die Wende. Die SGOS bleibt Drittletzter, wahrt aber den Anschluss an die rettenden Plätze.

Trotz der Rückkehr von Torjäger Stoppel, der seine Rotsperre verbüßt hatte, war von den Hausherren in der Offensive zunächst wenig zu sehen. Waren sie doch gefährlich, dann nach Standards. Rosenke und Stoppel zielten daneben, den Ton gab Heimerdingen an. In der 34. Minute erzielte Stefan Schlick nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten aus kurzer Distanz das 1:0 für die Gäste. Für die SGOS verhinderten Jonas Wieland und Keeper Janis Seefeldt sogar noch das 0:2.

120 Sekunden nach Wiederanpfiff passierte es doch. Ein Freistoß von Lukas Ruckh ging an Freund und Feind vorbei und bahnte sich den Weg in Oppenweilers Kasten. Anders als in Pfedelbach stemmte sich der Neuling gegen die drohende Pleite. Nachdem Marcel Friz in der 59. Minute im Strafraum gefoult worden war, verwandelte Rosenke den Elfmeter zum 1:2. Friz scheiterte danach am TSV-Torwart, auch bei Moritz Stoppel klappte es nicht auf Anhieb.

In der 75. und 87. Minute schlug er aber doppelt zu. Erst schloss der Torjäger ein Solo mit einem platzierten Schuss ins lange Eck ab – 2:2. Dann war er nach einer Freistoßflanke von Friz am zweiten Pfosten zur Stelle und bugsierte den Ball mit dem Kopf über die Linie. Nach dem 3:2 brannte nichts mehr an.