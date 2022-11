SGOS-Mädchen erzielen ein 1:1 Remis in der Fußball-Verbandsstaffel.

Ein 1:1-Unentschieden gab es für die SG Oppenweiler-Strümpfelbach im

Heimspiel der B-Juniorinnen-Verbandsstaffel gegen den FC Biegelkicker

Erdmannhausen.

Die SGOS fand gut ins Spiel. Nach acht Minuten brachte C-Jugend-LeiheÖzge Samdanli die Rohrbachtalerinnen nach einem Freistoß von Anna Krausmit 1:0 in Führung. In der ersten Halbzeit hatte die SGOS die Chance zumAusbau der Führung, stattdessen glich Erdmannhausen drei Minuten vor derPause durch Christina Hofmann aus. In der zweiten Halbzeit waren dieGäste das zunehmend stärkere Team, doch es blieb bis zum Schlusspfiffbeim Unentschieden.

