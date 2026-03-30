SGOS jubelt mit Julian Schieber weiter, TSV Strümpfelbach mit 9:0

In Fellbach erlebten die Zuschauer eine einseitige Partie, in der der TSV Strümpfelbach von der ersten Sekunde an eine hochemotionale Dominanz ausstrahlte. Den Torreigen eröffnete Niels Oliver Eisenbeiss bereits in der 3. Minute, bevor Philipp Ritter in der 7. Minute zügig auf 0:2 erhöhte. Danach folgte die große Show des Moritz Brukner, der in der 16. Minute zunächst einen Foulelfmeter sicher verwandelte und in der 25. sowie 34. Minute mit zwei weiteren Treffern den lupenreinen Hattrick perfekt machte. Nach dem Seitenwechsel ließ Strümpfelbach nicht locker: Timo Heubach traf in der 56. Minute, ehe erneut Moritz Brukner in der 70. Minute sein viertes Tor des Tages markierte. In der Schlussphase schraubten Maximilian Götz in der 80. Minute und erneut Timo Heubach in der 83. Minute das Ergebnis auf den deklassierenden 0:9-Endstand hoch.

KSV Zrinski Waiblingen – TV Stetten 5:2

Der KSV Zrinski Waiblingen untermauerte vor heimischem Publikum seine Offensivstärke in einer temporeichen Begegnung. Zvonimir Tiric brachte die Hausherren in der 11. Minute in Führung, doch der TV Stetten schlug hochemotional durch Alexander Schetter in der 35. Minute zurück. Unmittelbar nach der Pause stellte Sandro Belcic in der 47. Minute die Weichen wieder auf Sieg für Waiblingen. Luis Medvidovic (60.) und Mateo Kolar (64.) erhöhten innerhalb weniger Minuten auf 4:1. Zwar keimte bei Stetten kurz Hoffnung auf, als Luca Ciatto in der 67. Minute verkürzte, doch Zrinski ließ defensiv nichts mehr anbrennen. In der 90. Minute setzte schließlich Lovro Zecevic den Schlusspunkt zum 5:2-Heimerfolg.

KTSV Hößlinswart – TSV Schlechtbach 7:1

Ein wahres Offensivfeuerwerk fackelte der KTSV Hößlinswart gegen einen überforderten TSV Schlechtbach ab. Herausragender Akteur der ersten Halbzeit war Georgios Tompoulidis, der die Gäste mit einem Hattrick in der 11., 25. und 35. Minute fast im Alleingang schachmatt setzte. Schlechtbach gelang durch Lukas Tauschek in der 47. Minute zwar der Ehrtreffer, doch der KTSV blieb hochemotional am Drücker. Gentian Rrustemi erhöhte in der 56. Minute auf 4:1, bevor Nikola Milenovic in der 77. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte. In der Schlussphase machten Emre Cimen (80.) und Ali Gervalla (84.) den Kantersieg zum 7:1 perfekt.

SF Höfen-Baach – SV Plüderhausen 4:0

Die Sportfreunde Höfen-Baach lieferten gegen den SV Plüderhausen eine abgeklärte Vorstellung ab. In der 29. Minute behielt Ismail Cangür die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung. Nur acht Minuten später war es erneut Ismail Cangür, der in der 37. Minute hochemotional zum 2:0 nachlegte. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Hausherren das Geschehen und ließen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Hasan Hasanov sorgte in der 63. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung, ehe Danilo Rispoli in der 90. Minute den Schlusspunkt unter den souveränen 4:0-Heimsieg setzte.

ASGI Schorndorf – Spvgg Rommelshausen 0:7

Eine herbe Heimniederlage musste ASGI Schorndorf gegen eine spielfreudige Spielvereinigung aus Rommelshausen hinnehmen. Die Gäste agierten vor dem Tor eiskalt und führten bereits zur Pause durch Treffer von Martin Nokaj (34.), Nick Stohrer (42.) und Rifaat Al-Shammaa (45.) mit 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel hielt der Sturmlauf an: Claudio Paterno (50.) und Yaqoub Ammar (60.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. In der Schlussviertelstunde machten Felix Martin in der 76. Minute und erneut Martin Nokaj in der 78. Minute den hochemotionalen 0:7-Auswärtssieg perfekt.

TSG Buhlbronn – TSV Haubersbronn 2:4

In Buhlbronn sahen die Fans eine umkämpfte Partie, in der die Gäste aus Haubersbronn am Ende die Nase vorn hatten. Demian Mesic eröffnete in der 24. Minute den Torreigen, bevor die große Zeit von Efthimios Markakis anbrach, der mit zwei Treffern in der 32. und 40. Minute eine komfortable Pausenführung herausschoss. Buhlbronn gab sich hochemotional nicht auf und verkürzte durch Kenan Berisha in der 52. Minute, doch postwendend stellte erneut Efthimios Markakis (55.) mit seinem dritten Tor den alten Abstand wieder her. Das späte 2:4 durch Martin Gösche in der 80. Minute konnte die Niederlage nicht mehr abwenden, die für Buhlbronn durch die Gelb-Rote Karte gegen Marius Rieder in der 95. Minute noch bitterer wurde.

SV Hegnach – TSV Miedelsbach 4:3

Was für ein Krimi in Hegnach! Die Hausherren starteten furios durch einen Doppelpack von Antonio Santoro, der in der 5. und 21. Minute für eine scheinbar sichere Führung sorgte. Doch Miedelsbach kam nach der Pause hochemotional zurück: Niklas Knödler (50.) verkürzte, doch Mirsad Tahiri (55.) und Cataldo Fortino (65.) stellten den Spielstand auf 4:1. Wer dachte, die Messe sei gelesen, sah sich getäuscht. Miedelsbach startete eine furiose Aufholjagd durch Lars Stoll (77.) und Markus Ihling (87.), was die Schlussminuten zu einer Zitterpartie für Hegnach machte. Am Ende retteten die Gastgeber den knappen 4:3-Sieg jedoch über die Zeit.