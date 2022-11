SGOS hilft auch ganze Halbzeit in Überzahl nichts 0:3 in Pfedelbach: Fußball-Landesligist verharrt auf dem drittletzten Platz.

Mehr als einige harmlose Distanzschüsse brachte Oppenweiler nicht zuwege, fing sich stattdessen in der 33. Minute über die rechte Abwehrseite das 0:2. In der Mitte schob Philipp Ehrle mühelos ein. Trotz der schwachen Leistung schöpften die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff wieder etwas Hoffnung, als TSV-Stürmer Sebastian Hack für ein taktisches Foul die Ampelkarte sah.

Die Murrtaler setzten auf eine kompakte Defensive, doch das Konzept ging nicht auf. Bereits nach zehn Minuten kassierten sie das 0:1. Janis Seefeldt war chancenlos, als Pfedelbachs Janik Pfeiffer einen 25-Meter-Freistoß über die Mauer in die Maschen zirkelte. Das gleiche Duell gewann kurz darauf der SGOS-Torwart, der das Leder in diesem Fall noch an die Latte lenkte.

