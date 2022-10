SGOS bringt Führung nicht über die Zeit Fußball-Landesligist kassiert späte Tore und zieht mit 1:2 den Kürzeren.

Sechs meist sehr deutliche Niederlagen hatte der Fußball-Landesligist SG Oppenweiler/ Strümpfelbach zuletzt in Serie eingesteckt. Umso überraschender, dass das Team den Tabellenzweiten FV Löchgau an den Rande einer Niederlage brachte. Bis zur 76. Minute führte der Aufsteiger auf eigenem Platz mit 1:0, musste dann allerdings noch zwei Gegentreffer hinnehmen und unterlag mit 1:2.

Die SGOS setzte auf eine kompakte Abwehr und stellte Löchgau mit dieser betont defensiven Spielweise vor große Probleme. Die Gäste entwickelten kaum Ideen. Anstatt eine der Umschaltaktionen leitete ein Freistoß das 1:0 für die Hausherren ein. In der 32. Minute schlug Marcel Friz die Kugel in den Strafraum, wo Patrik Koch von Löchgaus Unordnung profitierte und am langen Pfosten aus kurzer Distanz traf. Es blieb bis zur Pause bei der Führung, weil Malik Hassler den raschen Ausgleich mit einer starken Grätsche im Fünfmeterraum verhinderte.

Im zweiten Abschnitt wurde der Titelaspirant stärker. Die SGOS konnte sich aber auf Torwart Janis Seefeldt verlassen, der einige Male stark parierte. Die Einheimischen setzten selbst immer wieder Nadelstiche. Nach dem langen Ball von Tim Müller verpasste Moritz Stoppel das mögliche 2:0 nur um eine Fußspitze. Löchgau wurde aber immer gefährlicher, vor allem über die Außenbahnen. Nach 76 Minuten knackten die Gäste das SGOS-Bollwerk erstmals. Nach einer Hereingabe blieben Klärungsversuche ohne Erfolg. Eugenio Del Genio erzielte das 1:1.

Die Murrtaler warfen sich weiter in die Zweikämpfe, um zumindest den einen Zähler über die Zeit zu retten. In der 85. Minute rutschte aber erneut eine Flanke durch den Strafraum. Nun war Tim Schwara zur Stelle und vollendete zum 2:1 für den Favoriten. Alle SGOS-Versuche, die Löchgauer nochmals in Gefahr zu bringen, scheiterten. Es ist eine bittere und knappe Niederlage nach einem beherzten Kampf. Trotzdem zeigte sich die Mannschaft des Trainerduos Daniel Funk und Stephen Perri im Vergleich zu den vergangenen Wochen stark verbessert, insbesondere in der Defensive. Daran gilt’s anzuknüpfen, wenn die SGOS am Samstag zum sieglosen Schlusslicht Ilshofen II fährt. Dort sollen mit aller Macht wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt werden.