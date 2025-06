SGO-Vereinsfest "Mitmach-Sporttag" am 15.06.25

Ein Tag, an dem sich Sportler, Familien, Freunde und alle anderen an der SGO Interessierten in und rund um die Zugmantelhalle einfinden. Es ist ein bisschen so etwas wie ein Familienfest. Ein Fest der SGO-Familie. Egal, ob Turner, Fußballer, Hapkidos, Radsportler und bald auch Tänzer, hier treffen sich alle.

Alten Sport-Freunden begegnen, Oma, Opa und die Kinder einpacken und einen Ausflug mit der Familie machen oder einfach nur einen entspannten Tag im Kreis von Menschen genießen, die eine Gemeinsamkeit haben: Ihre Verbundenheit zur SG Orlen! Das ist der „Mitmach-Sporttag“.