SGO verabschiedet langjährige Mitarbeiter

Die SGO hat drei Trainer verabschiedet, deren Lebensplanung nun für eine Zeit lang andere Schwerpunkte setzt. Wer den Trainerjob mit so viel Hingabe ausübt wie sie, braucht irgendwann auch eine Pause – und verdient dafür größten Respekt.

Mit Felix Nerger, Tim Maschmeyer und Manuel Recktenwald verabschiedet die SGO Persönlichkeiten, die ihre Teams sportlich wie menschlich geprägt haben. Alle drei Trainer zeichneten eine außergewöhnliche Mischung aus Leidenschaft, Verlässlichkeit, fachlicher Klarheit, echter Spielerentwicklung und menschlicher Stärke aus. Sie haben Jahrgänge entwickelt, Strukturen geschaffen und die SGO Jugend nachhaltig gestärkt.

Herzlichen Dank für Euer Engagement - Ihr bleibt Orlener!

Auch der SGO-Vorstand um Oliver Baum und Volker Theisinger bedanken sich bei den drei Mitstreitern. Einen besonderen Dank senden beide an Manuel Recktenwald, der im vergangenen Jahr maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die Strukturen im SGO-Jugendfußball in besonderen Zeiten gehalten werden konnten.

Der Verein bedankt sich herzlich für ihren Einsatz, ihre Haltung und ihre Loyalität. Wir wünschen Felix, Tim und Manuel für ihre nächsten Schritte alles Gute – und hoffen, sie eines Tages wieder an der Seitenlinie der SGO begrüßen zu dürfen.