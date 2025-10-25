SGO schlägt Schalke 04 und 1.FC Kaiserslautern

Die U9 der SG Orlen hat beim international besetzten Fußballturnier in Oberrad für Furore gesorgt. Die jungen Talente zeigten nicht nur großen Einsatz und Spielfreude, sondern überzeugten auch durch beeindruckende Ergebnisse gegen renommierte Gegner.

In der Vorrunde setzte die Mannschaft der SG Orlen ein starkes Zeichen: Besonders das Spiel gegen die Jugendmannschaft des FC Schalke 04 sorgte für Staunen. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte Maxim Neiss per Elfmeter, gefolgt vom zweiten und dritten Tor durch Jordi Piontek. Gefolgt vom 4:0 durch Johann Doderer, der mit einem platzierten Schuss den Vorsprung weiter ausbaute. Gegen Ende der Partie gelang Schalke noch der Ehrentreffer zum 4:1. Damit lautete der Endstand 4:1 für die SG Orlen, die sich mit einer starken Teamleistung den verdienten Sieg sicherte.

Das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern entwickelte sich zu einem echten Krimi mit Topchancen auf beiden Seiten. Die SG Orlen ging zunächst mit 2:0 in Führung, wobei Jordi Piontek sich zweimal im 1:1 Duell durchsetzen konnte. Doch Kaiserslautern kämpfte sich mit sehenswerten Fernschüssen zurück ins Spiel. Die Orlener Jungs zeigten jedoch Kampfgeist. Aber auch darauf wusste Kaiserslautern eine Antwort. Schließlich sorgte ein starkes Zusammenspiel zwischen Verteidigung und Sturm für den entscheidenden Vorteil: Jordi Piontek sicherte mit dem 3:2 und 4:3 den Vorsprung, ehe Maxim Neiss mit einem beeindruckenden Solo-Lauf aus dem eigenen Strafraum heraus den Schlusspunkt setzte und mit seinem Treffer zum 5:4 den verdienten Sieg für die SG Orlen sicherte.

Championsrunde und Finalplatzierung

Mit dieser starken Leistung qualifizierte sich SG Orlen für die Championsrunde am darauffolgenden Tag. Hier hatten die jungen Fußballer die Möglichkeit, echte Profi-Luft zu schnuppern und sich mit internationalen Topteams aus der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Frankreich zu messen. Am Ende erreichte das Team als bestes Amateurteam von über 100 teilnehmenden Mannschaften einen beachtlichen 7. Platz – ein großartiger Erfolg für die Nachwuchstalente und eine herausragende Leistung, die zu Recht gefeiert wurde.

Fazit

Mit den Siegen gegen Schalke 04 und den 1. FC Kaiserslautern sowie dem Einzug in die Championsrunde hat die U9 der SG Orlen bewiesen, dass sie auch auf internationalem Parkett bestehen kann. Die Mannschaft kann stolz auf ihre Leistungen zurückblicken und freut sich schon jetzt auf die kommenden Herausforderungen. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs zu diesem tollen Erfolg!