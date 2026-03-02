SGO C-Jugend: Futsal Hessenmeister 2026

Futsal ist die schnelle und technisch anspruchsvolle Variante des Hallenfußballs. Die Sportart, die besonderen Fokus auf Ballkontrolle und Team-Taktik legt, kommt ursprünglich aus Südamerika (spanisch: „Fútbol de sala“) und wird seit rund 10 Jahren auch von den Fußballverbänden in Deutschland als offizielle Hallenfußball-Meisterschaft ausgespielt.

Die C-Jugend der SG Orlen aus der Verbandsliga Süd hat sich zunächst in der Kreismeisterschaft in Idstein für die Regionalmeisterschaft qualifiziert - auch dieses Turnier wurde gegen starke Konkurrenz aus Biebrich, Dietkirchen und Oberliederbach - sogar ohne Gegentor - gewonnen, was die Qualifikation für das Landesturnier bedeutete.

Hessenmeisterschaft in Langgöns

Am Sonntag war es dann so weit: in Langgöns fand für die 14- und 15-jährigen Jungs aus dem Rheingau-Taunus-Kreis die Hessenmeisterschaft statt.

Starker Turnierstart gegen Riedstadt

Gleich im ersten Spiel gegen den Kreisligisten JSG Riedstadt legte das Team von Trainer Franzen und Maschmeier los wie die Feuerwehr, nur ein Tor wollte nicht gelingen. Erst kurz vor Schluss war es Scheidt, der endlich einnetzte und den ersten Dreier sicherte. Ein guter Einstieg in das Turnier.

Wertungssieg gegen Rodgau

Der Gegner des 2. Spiels war der Hessenligist SKV Rodgau, der allerdings zu viele Spieler einsetzte. Das Spiel wurde zunächst mit 3:0 für Orlen gewertet, was aber am Ende des Turniers nicht relevant war.

Defensivstärke gegen Kassel

Das nächste Spiel gegen Gruppenligist VfL Kassel war ein Spiegelbild des ersten Spiels, Scheidt traf zwar diesmal früh, aber ein weiteres Tor wollte trotz drückender Überlegenheit nicht gelingen. Das ist besonders in der Halle aufgrund der schnellen und kurzen Wege immer gefährlich, aber die Abwehr vor Torwart Römer verteidigte die wenigen Angriffsbemühungen der Nordhessen sauber weg.

Knoten platzt gegen Bergwinkel

Im nächsten Spiel gegen die JSG Bergwinkel aus der Gruppenliga Fulda platze endlich der Knoten: Schulze, Kapitän Harres und der Youngster König stellen schnell auf 3:0, ein Treffer des Gegners kam 2 Minuten vor Schluss zu spät. Nun gab es ein echtes Finale gegen den punktgleichen JFV Alsfeld, sowohl Orlen als auch das Team aus der Verbandsliga Nord hatte bis dahin alles gewonnen. Alsfeld hatte aber den Vorteil des besseren Torverhältnisses. Sollte sich die Abschluss-Schwäche der Jungs vom Zugmantel am Ende doch rächen?

Finale gegen Alsfeld

Orlen begann wie immer dominant, drückte den Gegner in die eigene Hälfte und erarbeitete sich wieder Chance um Chance. In der 5 Minute zog Sonnenberg mit einem fulminanten Schuss aus der 2. Reihe ab und ließ dem gegnerischen Keeper keine Chance. Es stand 1:0. Die Alsfelder antworteten wütend und versuchten, durch ihr schnelles Umschaltspiel zum Ausgleich zu kommen. Die Jungs aus Orlen verteidigten mit viel Herz und blockten jeden Schussversuch ab. Mitten in die Bemühungen war es König, der 3min. vor Schluss auf 2:0 stellte – die Entscheidung!

Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaft

Der Jubel war groß, mit dem Gewinn der Hessenmeisterschaft hat sie das Team automatisch für die nächste Ebene qualifiziert: Die SG Orlen vertritt das Land Hessen bei der Süddeutschen Meisterschaft am kommenden Sonntag im schwäbischen Ehningen. Wir wünschen dem Team viel Glück und Erfolg.