SGO: Bogenlampe leuchtet Weg zum Pokalsieg

Das Team der SG Orlen darf nach 2025 den erneuten Pokalsieg bejubeln. – Foto: Frank Heinen

Taunusstein. Der Jubel war kurz, aber intensiv: „Die Nummer eins im Kreis sind wir“, skandierten die Fußballer der SG Orlen glückselig, schickten noch eine Humba hinterher, begaben sich gleich danach in Richtung Siegerfoto und Siegerehrung. Vor 450 Zuschauern auf der Anlage von A-Ligist Hahn hatte die SGO ihren Kreisoberliga-Rivalen TV Idstein mit 3:0 (1:0) bezwungen. Klingt nach einer klaren Sache, war aber über weite Strecken eine umkämpfte Angelegenheit.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Früher Fernschusstreffer von Marlon Döring

Das räumte auch Orlens Kapitän Yannick Klische ein, der hinten den Laden dicht hielt und speziell im ersten Durchgang viele Impulse nach vorne setzte: „Ein verdienter Erfolg aufgrund unserer Zielstrebigkeit. Aber Idstein hat es gut gemacht. Es war das erwartete Spiel zweier ebenbürtiger Mannschaften.“ Wobei sein Team einen Blitzstart hinlegte, der den Idsteinern kaum Zeit zum Reagieren gab. TVI-Keeper Felix Meyer war gleich hellwach, entschärfte Topchancen, war aber geradezu perplex, als Orlens Marlon Döring aus halblinker Position blitzschnell abzog. Eine Kombination aus Flatterball und Bogenlampe – hoch steuerte der Ball den Bereich rechts oben an, um wie ein Stein ins Netz zu fallen. Der auch in der Folge richtig starke Idsteiner Schlussmann hatte den Ball offenbar nicht gesehen.

Im Training habe er das schon öfter probiert, diesmal habe es einfach gepasst, freute sich Marlon Döring über den früheren Distanztreffer, der den Weg zum Sieg wies. Jetzt dürfen die Taunussteiner gar vom Double träumen. Doch Döring bewahrt Bodenhaftung. Das Gipfeltreffen am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Verfolger SV Walsdorf hat für ihn „richtungsweisenden“, jedoch keinen entscheidenden Charakter.

Finn Ott und Lukas Felke hätten schnell erhöhen können, doch Felix Meyer hielt die besser werdenden Idsteiner im Spiel. In einem Duell zweier Teams mit vielen interessanten jungen Spielern. Zwei Mannschaften, in denen noch Potenzial schlummert. Vor der Pause hätten die Idsteiner bei Klisches Klärungsaktion am eigenen Strafraumeck wohl einen Pfiff erwartet, der blieb aber aus. Dafür hätte TVI-Spielführer Luis Cortijo-Lange nach feiner Einzelleistung fast ausgeglichen. Ein Abwehrspieler und Torhüter Janis Jung retteten. Ehe der Kopfball von Orlens Jan Löber Halbzeit eins abschloss. „Wir haben dann etwas aufgemacht und kassieren den Konter zum 2:0. Es war auf jeden Fall mehr für uns drin“, haderte Cortijo-Lange in den eigenen Reihen mit der allerletzten Entschlossenheit im Abschluss. Das war ein Pluspunkt für Orlen. Idsteins Coach Christian Freyer sah in Nuancen einen weiteren: „Die Orlener waren ein paar Prozent abgezockter. Das Spiel kam für uns zwei Wochen zu früh. Zu einem späteren Zeitpunkt hätten wir wirklich alle Mann wieder an Bord gehabt.“ Unabhängig davon, dass mit David Schaffer (schwere Fersenblessur) eine Säule fehlte, machten es die Idsteiner gut – bis eben auf den letzten Kick bei den Szenen in der gegnerischen Box.