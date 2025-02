SGO - 3. Platz bei Futsal Hessenmeisterschaften

Nun heißt es in der zweithöchsten Jugendspielklasse, der Verbandsliga Hessen Süd, den Klassenerhalt zu schaffen, und damit das hohe Niveau an Jugendfußball am Zugmantel in Orlen zu halten.

Ein besonderer Dank gilt dem Trainerteam Jonas Heun, Jan Macholdt und Tobias Hampe.

3. Platz bei Futsal Hessenmeisterschaften – Sportgemeinschaft Orlen e.V.