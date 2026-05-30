SGNK hat es in eigener Hand – Neuenstein bleibt Abschied verwehrt

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der letzte Spieltag der Gruppenliga Fulda bringt aus nordhessischer Sicht noch einmal Spannung an beiden Enden der Tabelle. Während Meister SG Bronnzell längst feststeht und die SG Aulatal trotz Platz zwei auf die Aufstiegsrelegation verzichtet, geht es für die SG Niederaula/Kerspenhausen beim TSV Künzell noch um den Klassenerhalt. Der ESV Hönebach und die SG Neuenstein sind bereits abgestiegen, ersterer kann aber in seiner abschließenden Partie noch Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen.

Abschied von Friedrich

Heute, 15:00 Uhr SG Sickels 1965 SG Sickels SG Aulatal SG Aulatal 15:00 PUSH

Für die SG Aulatal geht es am letzten Spieltag sportlich nicht mehr um den Aufstieg. Der Verein hat auf die Relegation zur Verbandsliga verzichtet, dennoch bleibt das Auswärtsspiel bei der SG Sickels 1965 von Bedeutung. Aulatal will Platz zwei behaupten und Trainer Martin Friedrich nach vier erfolgreichen Jahren einen passenden Abschied bereiten. Die jüngste 0:5-Heimniederlage gegen Elters/Eckweisbach/Schwarzbach war dafür allerdings ein deutlicher Warnschuss. Die SGA zeigte einen ihrer schwächeren Auftritte der Saison und muss nun beweisen, dass sie den Schlusspunkt seriöser setzen kann. Mit 50 Punkten steht Aulatal nur einen Zähler vor dem SV Neuhof, der Rang zwei noch übernehmen könnte.

Sickels wiederum steht mit 40 Punkten nur knapp über der Gefahrenzone. Für den Aufsteiger ist die Lage klar: Mit einem Sieg gegen Aulatal wäre der Klassenerhalt gesichert. Entsprechend intensiv dürfte die Partie werden. Aulatal trifft auf einen Gegner, für den es noch um alles geht – und muss sich nach der klaren Niederlage aus der Vorwoche vor allem über Einstellung, Ordnung und Zweikampfführung wieder stabilisieren.

Gegner unter Druck

Heute, 15:00 Uhr SV Großenlüder Großenlüder ESV Hönebach ESV Hönebach 15:00 PUSH

Der ESV Hönebach reist zum SV Großenlüder und trifft dort auf ein Team, das noch mitten im Abstiegskampf steckt. Großenlüder hat 39 Punkte und muss seine Hausaufgabe gegen den bereits abgestiegenen ESV lösen, um nicht auf andere Ergebnisse angewiesen zu sein. Für Hönebach selbst ist die Entscheidung zwar gefallen, doch die Rückrunde hat gezeigt, dass die Mannschaft von Olaf Gabriel die Saison keineswegs austrudeln lässt. Zuletzt holte Hönebach gegen Bad Soden II ein 1:1, zuvor hatte der ESV mit starken Auftritten und mehreren Siegen nacheinander auf sich aufmerksam gemacht. Gerade deshalb wird Großenlüder die Aufgabe nicht unterschätzen dürfen. Hönebach hat sich in den vergangenen Wochen Stabilität und Respekt zurückerarbeitet und kann auch am letzten Spieltag noch einmal ein unangenehmer Gegner sein. Für den ESV geht es um einen ordentlichen Abschluss nach einer insgesamt enttäuschenden Saison. Für Großenlüder geht es dagegen um deutlich mehr. Diese unterschiedliche Fallhöhe macht die Partie besonders reizvoll.

Selbst in der Hand

Die beste Ausgangsposition unter den gefährdeten Teams hat die SG Niederaula/Kerspenhausen. Der Aufsteiger steht mit 41 Punkten auf Rang zehn und hat es vor dem Auswärtsspiel beim TSV Künzell selbst in der Hand, die Saison mit dem Klassenerhalt zu beenden. Ein Sieg würde alle Rechenspiele beenden. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage müsste die SGNK dagegen auf die Ergebnisse der Konkurrenz schauen. Dass die Lage überhaupt wieder so freundlich aussieht, liegt am klaren 9:0 gegen Schlusslicht SG Neuenstein. Nach zuvor schwierigen Wochen und mehreren verpassten Chancen war dieser Kantersieg ein wichtiges Zeichen. Gerade in der zweiten Halbzeit lief gegen Neuenstein nahezu alles für Niederaula, sieben Treffer fielen nach der Pause. Doch Künzell wird eine ganz andere Prüfung. Der TSV steht mit 43 Punkten im oberen Mittelfeld, besitzt mit 72 Toren die beste Offensive der Liga und wird dem Aufsteiger kaum Geschenke machen. Trotzdem kann Niederaula mit Selbstvertrauen anreisen. Das Hinspiel gewann die Mannschaft von Ernest Veapi im August mit 2:0, auch wenn dieses Ergebnis nach einer langen Saison nur noch bedingt Aussagekraft hat. Entscheidend wird sein, ob die SGNK die Ruhe bewahrt, die eigenen Aufgaben löst und sich nicht von Zwischenständen auf anderen Plätzen treiben lässt. Nach einer wechselhaften Saison ist die Rechnung einfach: Wer in Künzell gewinnt, bleibt in der Gruppenliga.

Nichtantritt