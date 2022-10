SGM zeigt Moral in Mainhardt

Nach beiderseitigem Abtasten in der Anfangsviertelstunde gab Bjarne Böhm in der 18. Spielminute den ersten Warnschuss ab auf das Mainhardter Tor. Der Schuss ging jedoch um 1-2 m über das Gehäuse. Drei Minuten später hatte auch Mainhardt die erste Möglichkeit durch Lukas Schanzenbach, der jedoch den Ball nicht voll traf, so dass Max Wassmer im SGM-Tor sicher klären konnte. In der 22. Spielminute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Niklas Renner ließ zwei Gegenspieler aussteigen und vollendete überlegt ins kurze Eck. Mainhardt hatte in dieser Phase auch zwei gute Chancen zum Torerfolg zu kommen, die jedoch beide etwas überhastet vergeben wurden. In der 39. Spielminute hatte der Gastgeber die große Möglichkeit zum Ausgleich. Daniel Vogel war nicht mehr zu halten, umkurvte den Torhüter und wollte einschieben, doch im letzten Moment klärte Sinan Akin von der Linie. Mit einer knappen Gästeführung ging es nach 45 Minuten in die Halbzeitpause.

Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie. Mainhardt versuchte durch druckvolles Spiel den Ausgleich zu erzwingen. In der 61. Spielminute hatten aber die Gäste die große Möglichkeit durch einen direkten Freistoß von Luca Heinle zu erhöhen, Torhüter Heiko Feucht klärte jedoch bravourös aus dem kurzen Eck. Ab der 69. Spielminute waren die Gäste nach einer etwas überzogenen Ampelkarte nur noch zu zehnt. In der 88. Spielminute wurde Lukas Renner auf dem Weg zur Entscheidung im letzten Moment gestört. Niedernhall/Weissbach kämpfte trotz Unterzahl beherzt gegen die wilden Angriffe der Mainhardter. In der Nachspielzeit sah der Mainhardter Fabian Schlepple ebenfalls die Ampelkarte. Es blieb letztendlich beim knappen 0:1 für die Gäste, die sich diese 3 Punkte aufgrund der tollen Moral in der 2. Halbzeit redlich verdienten.