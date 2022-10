SGM Widdern/Olnhausen findet zurück in die Spur

Elmin Music brachte TSV Biberach in der 33. Spielminute in Führung. Ehe der Schiedsrichter Jürgen Walter die Akteure zur Pause bat, erzielte Marcel Pomper aufseiten der SGM Widdern/Olnhausen das 1:1 (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der Halbzeitpause änderte Timo Morlock das Personal und brachte Fabian Jäger und Patrick Prötzel mit einem Doppelwechsel für Louis Enchelmaier und Robin Fink auf den Platz. Marvin Pomper machte in der 47. Minute das 2:1 der SGM Widdern/Olnhausen perfekt. Wenige Minuten später holte Andreas Müller Marvin Pomper vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Soner Bayrakter (53.). In der 88. Minute verwandelte Bayrakter einen Elfmeter zum 3:1 für die SGM Widdern/Olnhausen. Für das 4:1 zugunsten des Gastgebers sorgte dann kurz vor Schluss Andre Butscher, der die SGM Widdern/Olnhausen und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Schließlich strich die SGM Widdern/Olnhausen die Optimalausbeute gegen TSV Biberach ein.