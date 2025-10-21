SGM Waltershofen- FC Isny 1 : 1

Ein hoher stumpfer Rasen, ein unebenes Geläuf auf einem engen Platz und dazu Kampf, dies erwartete den FC Isny am gestrigen Sonntag in Waltershofen. Der Gegner zeigte seine Fähigkeiten Moral und Kampf, mehr allerdings nicht. Gegen ein Team, das wohl nur gegen den Abstieg spielt, ließ der FC vieles vermissen. Bedingt durch viele verletzte Spieler musste der FC erneut umstellen, Trainer L. Yilmaz vertraute hier wieder seinen Offensivkräften mit 3 Stürmern. Stoßstürmer M. Gabelica konnte seine Fähigkeiten im Abschluss leider nicht umsetzen und scheiterte in der 1. Hälfte gleich mehrmals im gegnerischen Strafraum. Auch die weiteren Stürmer vergaben in der 1. Hälfte sichere Torchancen gegen einen Gegner, der sich im Defensivverhalten, vornehmlich auf das Wegschlagen des Balles aus der Gefahrenzone beschränkte. Offensiv fand der Gegner praktisch nicht statt, bis auf einen Eckball in der 42. Minute. Wie schon gegen Wolfegg stand ein gegnerischer Spieler am 5 - er Eck völlig frei und konnte ungehindert zum 0 : 1 einköpfen; was für ein Desaster beim FC in der defensiven Zuordnung. Mit diesem Ergebnis ging es in Hälfte 2. Der Spielverlauf änderte sich hier nicht grundlegend, weitere Chancen wurden vergeben, der Gegner Waltershofen wurde zunehmend sicherer, beim FC entwickelte sich das Gegenteil. In der 85. Minute rettete Routinier A. Bodenmüller mit einem Kopfball nach schöner Flanke von J. Schmuck wenigstens noch das 1 : 1, ein Ergebnis, das nicht dem Spielverlauf entspricht, aber die Probleme des FC Isny aufzeigt. Zu wenig Aktionsradius in der Sturmmitte, keine gewonnenen Zweikämpfe im Offensiv Bereich, die Abwehr ist immer mit Gegentoren belastet, auch die durchweg knappen Resultate in den letzten Spielen zeigen, daß beim FC noch vieles im Argen liegt. Die kommenden Spiele gegen starke Gegner werden zeigen, ob der FC wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet und weiter an der Tabellenspitze mitmischen kann.

TG