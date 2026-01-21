SGM VfL Kaltental/SV Heslach: „Potenzial noch nicht ausgeschöpft“

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Trainer Rik Müllner äußert sich im FuPa-Teamcheck zur bisherigen Saison der SGM VfL Kaltental/SV Heslach in der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen. Er spricht über eine lange Winterpause, personelle Probleme, starken Zusammenhalt und das klare Ziel, in der Rückrunde deutlich mehr Punkte zu holen.

Winterpause und Vorbereitung Die Winterpause beträgt „fünf Wochen“. In der Vorbereitung setzt die Mannschaft auf Struktur und Rhythmus: „In der Vorbereitung haben wir jeweils Dienstag und Donnerstag Training und am Wochenende jeweils ein Vorbereitungsspiel.“ Saisonverlauf unter den Erwartungen Der bisherige Saisonverlauf wird offen eingeordnet. „Bisher tabellarisch unter den Erwartungen“, sagt Müllner. Entscheidend sei, dass „Potenzial aufgrund personeller Probleme nicht ausgeschöpft werden“ konnte.

Positive Aspekte im Alltag Trotz der sportlichen Situation hebt der Trainer klare Pluspunkte hervor. „Trainingsbeteiligung und Zusammenhalt stimmt sehr“, betont Müllner und verweist damit auf eine stabile Basis innerhalb der Mannschaft. Erkannte Schwachstellen Verbesserungsbedarf sieht er vor allem im Spiel selbst. Probleme habe es beim „taktischen Spielverständnis und teilweise konstanter Anwesenheit von Spielern“ gegeben.