SGM VfL Kaltental/SV Heslach: „Potenzial noch nicht ausgeschöpft“

FuPa-Teamcheck: Trainer Rik Müllner über SGM VfL Kaltental/SV Heslach in der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen.

Trainer Rik Müllner äußert sich im FuPa-Teamcheck zur bisherigen Saison der SGM VfL Kaltental/SV Heslach in der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen. Er spricht über eine lange Winterpause, personelle Probleme, starken Zusammenhalt und das klare Ziel, in der Rückrunde deutlich mehr Punkte zu holen.

Winterpause und Vorbereitung

Die Winterpause beträgt „fünf Wochen“. In der Vorbereitung setzt die Mannschaft auf Struktur und Rhythmus: „In der Vorbereitung haben wir jeweils Dienstag und Donnerstag Training und am Wochenende jeweils ein Vorbereitungsspiel.“

Saisonverlauf unter den Erwartungen

Der bisherige Saisonverlauf wird offen eingeordnet. „Bisher tabellarisch unter den Erwartungen“, sagt Müllner. Entscheidend sei, dass „Potenzial aufgrund personeller Probleme nicht ausgeschöpft werden“ konnte.

Positive Aspekte im Alltag

Trotz der sportlichen Situation hebt der Trainer klare Pluspunkte hervor. „Trainingsbeteiligung und Zusammenhalt stimmt sehr“, betont Müllner und verweist damit auf eine stabile Basis innerhalb der Mannschaft.

Erkannte Schwachstellen

Verbesserungsbedarf sieht er vor allem im Spiel selbst. Probleme habe es beim „taktischen Spielverständnis und teilweise konstanter Anwesenheit von Spielern“ gegeben.

Ziel für die Rückrunde

Für den weiteren Saisonverlauf ist die Zielsetzung klar formuliert: „Mehr Punkte einfahren als in der Hinrunde.“

Personelle Veränderungen

Im Kader gibt es zwei Abgänge. „Philipp Heinerich und Volkan Agbal“ haben den Verein verlassen, die neuen Vereine sind „unbekannt“.

Blick auf die Meisterschaft

Beim Titelrennen legt sich Müllner fest. „Meister wird meiner Meinung Omonia Vaihingen.“

