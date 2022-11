SGM verteidigt Tabellenführung!

Nach dem Sieg im Topspiel letzte Woche wollte unsere SGM im Heimspiel unbedingt nachlegen. Nach einem Start nach Maß und drei Treffern in den ersten 20 Minuten war der Grundstein dafür bereits früh in der ersten Halbzeit gelegt. Die Tore erzielten Marvin Marrone nach einem schönen Spielzug (2.Minute) und Markus Schmelcher per Kopf (9.Minute). Das 3:0 fiel nach einem Eigentor in der 18. Minute. Danach hätte die Heimelf auf dem Neuenstädter Rasen die Führung durchaus noch ausbauen können, es blieb aber beim Drei-Tore-Vorsprung zur Pause.

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste dann besser im Spiel und die SGM weitestgehend zu passiv. Leinbach konnte kurz nach Wiederbeginn das 3:1 erzielen und hatte noch die ein oder andere Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Die SGM hatte viele unnötige Ballverluste und konnte nicht mehr an die gute Leistung aus der ersten Hälfte anknüpfen. Letztendlich blieb es aber beim ungefährdeten Heimsieg. Unsere Jungs bleiben zuhause weiter in der Spur und werden aus der zweiten Halbzeit ihre Schlüsse ziehen.