SGM verpasst Finale knapp

Im Pokal Halbfinale des Bezirkspokals Franken war der Bezirksliga Zweite TSV Pfedelbach zu Gast bei der SGM.

Die SGM erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der 4. Spielminute mit 1:0 in Führung. Kim Foss war der Vorbereiter, seinen Querpass vollendete Yannik Braun sicher. 2 Minuten später hatte auch der TV Pfedelbach die erste Tormöglichkeit. Nach einer Ecke von Andreas Cebulla war es Nico Hütter mit einem Kopfballversuch, der jedoch über das Tor ging. Pfedelbach setzte nach und glich in der 12. Spielminute aus. Zuerst rettete für die SGM noch der Pfosten, doch den Abpraller versenkte Marco Gebert zum 1:1. In den ersten 20 Minuten war es eine Partie auf Augenhöhe mit leichten spielerischen Vorteilen für den Bezirksligisten. In der 22. Minute konnte Gästekeeper Hannes Fischle einen Freistoß von Luca Heinle nicht festhalten, war aber beim Nachschuss von Marco Rüttgers zur Stelle und klärte zur Ecke. In der 35. Spielminute parierte Max Wassmer einen Kopfball von Sebastian Hack glänzend über die Querlatte. In dieser Phase des Spiels hatten die Gäste nun klare Vorteile, die SGM konnte sich aber immer wieder durch schnell vorgetragene Konter befreien. In der 44. Minute noch einmal eine Chance für die SGM. Janez Tiselj setzte sich im Laufduell durch, kam aber gegen den herauseilenden Torhüter Fischle einen Schritt zu spät. Kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Sascha Wirth gelang den Gästen noch der Führungstreffer zum 2:1 durch Tobias Lösch.