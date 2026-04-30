SGM Uttenweiler/Unlingen: Mädchen. Können. Kicken! SGM überzeugt mit Struktur, Leidenschaft und Perspektive von PM · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SGM Unlingen/Uttenweiler

Die SGM Uttenweiler/Unlingen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im regionalen Mädchen- und Frauenfußball entwickelt – und setzt mit klarer Struktur, nachhaltiger Jugendarbeit und sportlichem Erfolg ein starkes Zeichen in der Region.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die konsequente Förderung junger Spielerinnen. Bereits ab der C-Jugend wird gezielter Mädchenfußball angeboten – mit einem nahtlosen Übergang in den aktiven Frauenbereich. Diese Durchlässigkeit schafft nicht nur Perspektiven, sondern bildet auch das Fundament für die aktuelle sportliche Entwicklung. Denn die kann sich sehen lassen: Sowohl die erste als auch die zweite Frauenmannschaft der SGM Uttenweiler/Unlingen kämpfen aktuell um die Meisterschaft. Ein Erfolg, der auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist – allen voran auf die gewachsene Struktur innerhalb der Spielgemeinschaft sowie die Erfahrung im Trainer- und Funktionsteam. Einen großen Anteil daran hat auch das Trainerteam um Chefcoach Felix Lutz, das es versteht, die vorhandene Qualität gezielt weiterzuentwickeln: „Es macht unglaublich Spaß den Mädels zuzuschauen, wie sie in jedem Spiel kämpfen und sich gegenseitig unterstützen, dabei noch sehr guten Fußball spielen. Das spricht schon für sich, wenn beide Mannschaften aktuell um die Meisterschaft kämpfen. Und das ist für mich auch das Besondere am Frauenfußball. Weniger Diskussionen, weniger Simulieren wie bei den Herren, viel mehr Atmosphäre, Unterstützung und eine teamorientierte Spielweise“, so Lutz.

Der eigentliche Grundbaustein dieses Erfolgs liegt jedoch in der Jugendarbeit. Die enge Verzahnung der beiden Stammvereine SV Uttenweiler und SV Unlingen sorgt für stabile Rahmenbedingungen. Besonders entscheidend ist dabei der Übergang vom gemischten Jugendfußball hin zum reinen Mädchenfußball. Dieser Schritt erfordert nicht nur organisatorisches Geschick, sondern auch ein feines Gespür im Training und im Umgang mit den Spielerinnen – ein Bereich, in dem die SGM durch ihre langjährige Erfahrung hervorragend aufgestellt ist. Großen Anteil an dieser Entwicklung haben Julia Traub und Dietmar Schönle. Traub, sportliche Leiterin und ehemalige aktive Fußballerin, bringt nicht nur umfassende Erfahrung mit, sondern engagiert sich auch überregional als Staffelleiterin im Bezirk Oberschwaben. Dietmar Schönle gilt als echtes Urgestein und prägt mit seiner jahrzehntelangen Trainererfahrung und seinem unermüdlichen Einsatz maßgeblich die Nachwuchsarbeit der Mädchenmannschaften. Beide stehen sinnbildlich für die Qualität und Kontinuität innerhalb der SGM.

Unterstützt wird dieser Weg auch von Daniel Weber, Jugendkoordinator der SGM Uttenweiler-Bussen, der als verlängerter Arm der Jugendleitung die Entwicklung sportlich weiter vorantreibt. Für ihn ist klar: „Die Jugendarbeit ist und war schon immer der Grundbaustein für eine erfolgreiche und nachhaltige sportliche Zukunft im Verein. Dabei ist es uns wichtig, sportliche Förderung und homogenes Vereinsleben zu kombinieren. Wir sind sehr froh, dass wir regional durch Dietmar Schönle und Julia Traub viel Erfahrung im Verein haben. Wir möchten den Mädchen in der Region eine Anlaufstelle für Mädchenfußball sein.“ Welcher Verein kann von sich schon sagen, dass neben funktionierendem Herrenfußball auch Mädchenfußball und zwei aktive Frauenmannschaften im Einsatz sind? Neben aller sportlichen Ambition legt die SGM großen Wert auf mehr als nur Ergebnisse. Teamfähigkeit, Freude am Spiel und ein bodenständiges Vereinsleben sind zentrale Bestandteile der Philosophie. Die Spielerinnen sollen sich nicht nur sportlich, sondern auch persönlich weiterentwickeln können. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Vereine trägt somit auf und neben dem Platz Früchte. Die SGM Uttenweiler/Unlingen ist bestens für die Zukunft aufgestellt – mit klarer Vision, engagierten Verantwortlichen und einem starken Fundament im Nachwuchsbereich.





Einladung zum SGM Girls Day 2026





– Foto: SGM Unlingen/Uttenweiler



Ein besonderes Highlight steht bereits bevor: Am 27. Juni lädt die SGM Uttenweiler/Unlingen zum „SGM Girls Day“ ein. Von 13:00 bis 17:00 Uhr sind alle fußballbegeisterten Mädchen im Alter von 6 bis 12 Jahren herzlich eingeladen, erste Erfahrungen mit dem Ball zu sammeln oder ihr Können weiter auszubauen. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Fußball-Parcours, Kleinfeldspielen und vielen weiteren Aktionen rund um den Fußball. Begleitet und unterstützt werden die Teilnehmerinnen dabei von Spielerinnen der aktiven Frauenmannschaft, die spannende Einblicke geben und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Weitere Details zur Veranstaltung folgen in den öffentlichen Medien.



Unter dem Motto „Mädchen. Können. Kicken!“ bleibt die Botschaft eindeutig: Die SGM bietet Mädchen und Frauen in der Region nicht nur Fußball, sondern echte Perspektiven – und freut sich über jede neue Spielerin, die Teil dieser Gemeinschaft werden möchte.



