SGM Unterzeil/Seibranz: "Ich bin sehr stolz auf mein Team"
FuPa-Teamcheck: Die SGM lebt vom Teamgeist und denkt in Etappen
Die SGM Unterzeil/Seibranz geht als erster Verfolger des Spitzenreiters in die Rückrunde der Bezirksliga Bodensee. Trainer Bastian Plocher spricht über die kurze Pause, gewachsenen Teamgeist und eine Liga, in der Konstanz über Aufstiegsträume oder Abstiegssorgen entscheidet.
Kurze Pause und klare Struktur
„Wir haben am Montag 19.01. wieder mit der Vorbereitung begonnen. Die Pause ist diesmal sehr kurz“, sagt Trainer Bastian Plocher. Die Vorbereitung ist klar strukturiert: Zwei Einheiten Spinning sind eingeplant, zudem soll ein Einstandsfest organisiert werden, das sich noch in Planung befindet.
Zufriedenheit mit dem bisherigen Saisonverlauf
Der Trainer zieht ein positives Zwischenfazit. „Wir sind mit dem Abschneiden bisher sehr zufrieden. Ich bin sehr stolz auf mein Team“, betont Plocher. Der Weg dorthin war jedoch nicht geradlinig. Nach einem schwierigen Start habe die Mannschaft Ruhe bewahrt und weiter an sich geglaubt. „Wir haben Abgänge schneller ersetzt als gedacht und einen enormen Teamgeist entwickelt. Die Neuzugänge haben sich auch gut integriert.“ Die SGM Unterzeil/Seibranz steht nach 18 Spielen mit 33 Punkten auf Rang zwei und gehört damit zum engsten Kreis der Spitzenmannschaften.
Kleine Baustelle Chancenverwertung
Trotz der positiven Gesamtbilanz benennt Plocher eine Schwäche. „Probleme, wenn man das so bezeichnen kann, waren öfter unsere Chancenverwertung.“ In einer Liga, die durch geringe Abstände geprägt ist, kann genau dieser Punkt über Sieg oder Punktverlust entscheiden.
Ziele mit Augenmaß
Die Zielsetzung formuliert Plocher bewusst pragmatisch. „Wir wollen so schnell wie möglich die 40 Punkte erreichen und damit unser Ziel erreichen. Dann schauen wir einfach, wie viele Spiele noch übrig sind und was noch möglich ist.“
Konstanz im Kader
Im Kader setzt die SGM auf Kontinuität. „Keine Zu- oder Abgänge“, stellt Plocher klar. Die Mannschaft soll in der bestehenden Struktur bleiben.
Ein Titelrennen mit mehreren Bewerbern
Mit Blick auf die Meisterschaft sieht Plocher mehrere Kandidaten. „Die Meisterschaft werden Oberzell, Eschach und eventuell Vogt unter sich ausmachen.“ Zum Abstiegskampf äußert sich der Trainer bewusst vorsichtig: „Um den Abstieg spielt die halbe Liga, da hier jeder jeden schlagen kann. Deshalb ist es schwer und auch nicht fair, hier irgendwelche Vereine beim Namen zu nennen.“ Für Plocher steht fest: „Es wird spannend in dieser Liga, da sie sehr ausgeglichen und interessant ist.“