SGM Unterzeil/Seibranz: "Ich bin sehr stolz auf mein Team"

Kurze Pause und klare Struktur



„Wir haben am Montag 19.01. wieder mit der Vorbereitung begonnen. Die Pause ist diesmal sehr kurz“, sagt Trainer Bastian Plocher. Die Vorbereitung ist klar strukturiert: Zwei Einheiten Spinning sind eingeplant, zudem soll ein Einstandsfest organisiert werden, das sich noch in Planung befindet. Zufriedenheit mit dem bisherigen Saisonverlauf



Der Trainer zieht ein positives Zwischenfazit. „Wir sind mit dem Abschneiden bisher sehr zufrieden. Ich bin sehr stolz auf mein Team“, betont Plocher. Der Weg dorthin war jedoch nicht geradlinig. Nach einem schwierigen Start habe die Mannschaft Ruhe bewahrt und weiter an sich geglaubt. „Wir haben Abgänge schneller ersetzt als gedacht und einen enormen Teamgeist entwickelt. Die Neuzugänge haben sich auch gut integriert.“

Die SGM Unterzeil/Seibranz steht nach 18 Spielen mit 33 Punkten auf Rang zwei und gehört damit zum engsten Kreis der Spitzenmannschaften.

Kleine Baustelle Chancenverwertung



Trotz der positiven Gesamtbilanz benennt Plocher eine Schwäche. „Probleme, wenn man das so bezeichnen kann, waren öfter unsere Chancenverwertung.“ In einer Liga, die durch geringe Abstände geprägt ist, kann genau dieser Punkt über Sieg oder Punktverlust entscheiden. Ziele mit Augenmaß



Die Zielsetzung formuliert Plocher bewusst pragmatisch. „Wir wollen so schnell wie möglich die 40 Punkte erreichen und damit unser Ziel erreichen. Dann schauen wir einfach, wie viele Spiele noch übrig sind und was noch möglich ist.“