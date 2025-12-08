 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Celine Nadig, Daniel Eckel

SGM Unterzeil gewinnt Spitzenspiel, Meckenbeuren mit Kantersieg

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 18. Spieltags 

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Die SGM Unterzeil/Seibranz meldet sich mit einem wichtigen Sieg im Spitzenspiel gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurück. Der TSV Meckenbeuren feiert bei der TSG Ailingen ein Torfestival und verschafft sich Luft im Tabellenmittelfeld. In Vogt rettet ein später Foulelfmeter dem Gastgeber gegen den TSV Tettnang noch einen Punkt. Der TSV Eschach bleibt mit einem souveränen Auswärtssieg beim FC Dostluk Friedrichshafen weiter oben dran.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
1
1
Abpfiff

Der SV Baindt ging in der 74. Minute durch Max Kretzer in Führung und wähnte sich lange auf der Siegerstraße. In der dritten Minute der Nachspielzeit glich Robin Siegel für den SV Weingarten doch noch aus. Das späte Tor raubte dem Gastgeber zwei wichtige Punkte. Der SV Baindt bleibt mit 26 Punkten Siebter, der SV Weingarten folgt mit 24 Zählern auf Platz acht.
---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

Gestern, 14:00 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
1
5
Abpfiff

Der TSV Meckenbeuren stellte früh die Weichen, als Niklas Marschall in der 29. Minute traf, ehe Fabian Müller mit seinem Doppelschlag in der 31. und 45. Minute auf 3:0 erhöhte. Nach der Pause traf erneut Niklas Marschall in der 64. Minute, bevor Daniel Di Leo in der 71. Minute verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Manuel Schmitt in der 90.+4 Minute per Foulelfmeter. Der TSV Meckenbeuren verbessert sich mit 23 Punkten auf Rang neun, die TSG Ailingen belegt mit 19 Punkten Platz zwölf.
---

Gestern, 14:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
2
0
Abpfiff

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Alexander Lauber die SGM Unterzeil/Seibranz in der 58. Minute in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Noah Roggors in der 90.+2 Minute für die Entscheidung. Der Gastgeber konnte damit das Topspiel für sich entscheiden. Die SGM Unterzeil/Seibranz steht mit 33 Punkten nun auf Rang zwei. Der SV Maierhöfen/Grünenbach belegt mit ebenfalls 33 Zählern Platz drei.
---

Gestern, 14:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
2
2
Abpfiff

Der TSV Tettnang ging durch Maximilian Konrad in der 51. Minute in Führung und legte nur zwei Minuten später durch Jonas Huchler nach. Der SV Vogt verkürzte in der 73. Minute durch Manfred Kraus, ehe Patrick Döberl in der 90.+4 Minute per Foulelfmeter noch spät den Ausgleich erzielte. Der SV Vogt bleibt mit 26 Punkten Sechster. Der TSV Tettnang steht mit 18 Punkten auf Rang 14.
---

Gestern, 14:00 Uhr
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
0
3
Abpfiff

Pascal Ungemach brachte den TSV Eschach in der 24. Minute in Führung und erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit setzte Simon Schmid in der 90.+5 Minute den Schlusspunkt. Der TSV Eschach festigt mit 32 Punkten Platz vier. Der FC Dostluk Friedrichshafen bleibt mit 17 Zählern auf Rang 15.



Aufrufe: 08.12.2025, 08:00 Uhr
Matthias KloosAutor