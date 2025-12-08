SGM Unterzeil gewinnt Spitzenspiel, Meckenbeuren mit Kantersieg

---







Der SV Baindt ging in der 74. Minute durch Max Kretzer in Führung und wähnte sich lange auf der Siegerstraße. In der dritten Minute der Nachspielzeit glich Robin Siegel für den SV Weingarten doch noch aus. Das späte Tor raubte dem Gastgeber zwei wichtige Punkte. Der SV Baindt bleibt mit 26 Punkten Siebter, der SV Weingarten folgt mit 24 Zählern auf Platz acht.

---



Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

---



Der TSV Meckenbeuren stellte früh die Weichen, als Niklas Marschall in der 29. Minute traf, ehe Fabian Müller mit seinem Doppelschlag in der 31. und 45. Minute auf 3:0 erhöhte. Nach der Pause traf erneut Niklas Marschall in der 64. Minute, bevor Daniel Di Leo in der 71. Minute verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Manuel Schmitt in der 90.+4 Minute per Foulelfmeter. Der TSV Meckenbeuren verbessert sich mit 23 Punkten auf Rang neun, die TSG Ailingen belegt mit 19 Punkten Platz zwölf.

---



Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Alexander Lauber die SGM Unterzeil/Seibranz in der 58. Minute in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Noah Roggors in der 90.+2 Minute für die Entscheidung. Der Gastgeber konnte damit das Topspiel für sich entscheiden. Die SGM Unterzeil/Seibranz steht mit 33 Punkten nun auf Rang zwei. Der SV Maierhöfen/Grünenbach belegt mit ebenfalls 33 Zählern Platz drei.

---



Der TSV Tettnang ging durch Maximilian Konrad in der 51. Minute in Führung und legte nur zwei Minuten später durch Jonas Huchler nach. Der SV Vogt verkürzte in der 73. Minute durch Manfred Kraus, ehe Patrick Döberl in der 90.+4 Minute per Foulelfmeter noch spät den Ausgleich erzielte. Der SV Vogt bleibt mit 26 Punkten Sechster. Der TSV Tettnang steht mit 18 Punkten auf Rang 14.

---