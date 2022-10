SGM unterliegt verdient gegen SSV Schwäbisch Hall

0:2 Niederlage gegen abgezockten und cleveren Gegner

In der 6. Spielminute hatte die SGM die erste Torchance durch Bjarne Böhm, dessen Schuss lenkte der Torhüter gerade noch an den Pfosten. In der 10. Spielminute kam auch der Gast zur ersten Möglichkeit, doch der Schuss von Dennis Koch ging über das Gehäuse. In der Folgezeit neutralisierten sich beide Teams Weitestgehend im Mittelfeld. In der 21. Spielminute unterlief den Platzherren ein Stockfehler in der Abwehr. Zarda Sharif nutzte dies aus, umspielte gekonnt den Torhüter und schob unbedrängt zur 1:0-Führung ein. Als die SGM in der 29. Spielminute auf einen Abseitspfiff des Schiedsrichters wartete, erzielte Angelo Tulino freistehend das 2:0 für die Gäste. Die Gäste Führung zur Pause war voll verdient.