SGM unterliegt knapp beim souveränen Tabellenführer

Eine gute Leistung zeigte unsere „Zweite“ beim makellosen Tabellenführer, konnte sich aber aufgrund mangelnder Chancenverwertung nicht belohnen.

Dem schnellen 1:0 der Gastgeber nach einer Unachtsamkeit ließ Jan Boegel nur zwei Minuten später mit einem verwandelten Handelfmeter das 1:1 folgen. Im weiteren Verlauf hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, doch nur dem Tabellenführer gelang ein Treffer zum 2:1. Ähnlich verlief die zweite Halbzeit, doch der durchaus mögliche Ausgleich für die SGM wollte nicht mehr gelingen.