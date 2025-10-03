Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SGM unterliegt knapp beim souveränen Tabellenführer
Eine gute Leistung zeigte unsere „Zweite“ beim makellosen Tabellenführer, konnte sich aber aufgrund mangelnder Chancenverwertung nicht belohnen.
Dem schnellen 1:0 der Gastgeber nach einer Unachtsamkeit ließ Jan Boegel nur zwei Minuten später mit einem verwandelten Handelfmeter das 1:1 folgen. Im weiteren Verlauf hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, doch nur dem Tabellenführer gelang ein Treffer zum 2:1. Ähnlich verlief die zweite Halbzeit, doch der durchaus mögliche Ausgleich für die SGM wollte nicht mehr gelingen.