SGM unterliegt knapp beim souveränen Tabellenführer

KL A3 Oberschwaben Re
SGM Tannheim/Aitrach II
SF Schwendi III
Di., 30.09.2025, 19:00 Uhr
Sportfreunde Schwendi
Sportfreunde SchwendiSF Schwendi III
SGM Tannheim/Aitrach
SGM Tannheim/Aitrach SGM Tannheim/Aitrach  II
2
1
Eine gute Leistung zeigte unsere „Zweite“ beim makellosen Tabellenführer, konnte sich aber aufgrund mangelnder Chancenverwertung nicht belohnen.

Dem schnellen 1:0 der Gastgeber nach einer Unachtsamkeit ließ Jan Boegel nur zwei Minuten später mit einem verwandelten Handelfmeter das 1:1 folgen. Im weiteren Verlauf hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, doch nur dem Tabellenführer gelang ein Treffer zum 2:1. Ähnlich verlief die zweite Halbzeit, doch der durchaus mögliche Ausgleich für die SGM wollte nicht mehr gelingen.

Edelbert Fakler