SGM Ummendorf kann den Punktverlust von Mengen nicht nutzen

In einer Begegnung, die vor allem von der Anspannung des Abstiegskampfes geprägt war, behielt der VfB Gutenzell am Ende die Oberhand. Lange Zeit blieb die Partie ohne Torerfolg, bis die Gäste nach knapp einer Stunde den Bann brachen. Die Torfolge eröffnete Yanick Schraivogel in der 59. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Nur wenig später war es erneut Yanick Schraivogel, der in der 67. Minute auf 0:2 erhöhte und die Hoffnungen der Heimfans dämpfte. Doch die SGM bewies Moral und kam durch Marc Krämer in der 70. Minute noch einmal auf 1:2 heran. In der Schlussphase verteidigte Gutenzell die knappe Führung jedoch mit Leidenschaft und nahm die drei Punkte mit nach Hause. ---



Der TSV Kirchberg hat sich durchgesetzt, obwohl der FV Rot die Gastgeber mehrfach forderte. Sohaib Ziani brachte Rot in der 24. Minute in Führung, Lukas Kohler glich in der 38. Minute aus, Alexander Luppold (51.) und Dominik Breher (56.) stellten auf 3:1. Muhammed Manneh verkürzte in der 68. Minute auf 3:2, zudem scheiterte Ben Miller in der 45. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart. Kirchberg verbessert sich auf 44 Punkte und Rang acht, der Absteiger Rot bleibt mit 10 Punkten Letzter.

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Für die SGM Blönried/Ebersbach war es ein weiterer bitterer Nachmittag im Kampf gegen den Abstieg. Linus Weiss brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, doch Florian Mayer glich in der 38. Minute aus und Matthias Wanner drehte die Partie in der 51. Minute zugunsten des SV Steinhausen an der Rottum. Vor 100 Zuschauern holten die Gäste damit drei wichtige Punkte und stehen nun bei 34 Zählern auf Rang 13. Blönried bleibt mit 18 Punkten auf Rang 16.

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Die SF Hundersingen haben ihre starke Form erneut bestätigt und in Hohentengen einen bemerkenswerten Auswärtssieg eingefahren. Lange hielt der Gastgeber dagegen, doch Jochen Gulde in der 70. Minute und David Ruchti in der 76. Minute sorgten für die Entscheidung. Hundersingen springt damit auf 48 Punkte und Rang fünf, während Hohentengen mit 50 Punkten Vierter bleibt.

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Sulmetingen schien das Verfolgerduell bereits auf seine Seite gezogen zu haben, ehe die Gäste zurückkamen. Fabian Scheck traf in der 45. Minute zum 1:0, Fabian Gapp erhöhte in der 67. Minute auf 2:0, doch Marco Münst (72.) und Patrick Rehm (76.) retteten Ringschnait noch das Remis. Die Gelb-Rote Karte gegen Marco Pohl in der 69. Minute schwächte die Gastgeber zusätzlich. Ringschnait steht mit 57 Punkten weiter auf Rang drei, Sulmetingen belegt mit 44 Punkten Platz sieben.

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Der Tabellenführer war nah dran an einem weiteren späten Sieg, musste sich am Ende aber doch mit einem Punkt im Derby begnügen. Valentin Bok brachte Krauchenwies in der 55. Minute in Führung, Lasse Trenkmann glich in der 68. Minute aus und Ladislav Varady drehte die Partie in der 78. Minute scheinbar endgültig. Doch Fabio Kleiner traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 und nahm Mengen zwei Punkte ab. Mengen bleibt mit 69 Punkten klar Erster, Krauchenwies steht mit 42 Zählern auf Rang neun.

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Bad Saulgau hat sich gegen den Tabellenzweiten mit aller Kraft gestemmt und immerhin einen Punkt geholt, der am bitteren Gesamtbild aber nichts mehr ändert: Der FV Bad Saulgau steht nach diesem Spieltag als zweiter Absteiger fest. Aldin Delic brachte die Gastgeber in der 48. Minute in Führung, Matthias Hatzing drehte die Partie mit Treffern in der 58. und 77. Minute, ehe Cenk Bulanik in der 87. Minute noch das 2:2 erzielte. Für die SGM Ummendorf/Fischbach ist das Remis zu wenig, weil der Punktverlust des FC Mengen nicht genutzt werden konnte. Ummendorf bleibt mit 65 Punkten Zweiter, Bad Saulgau steht bei 15 Punkten auf Rang 17.

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Lange sah es nach einem zähen Nachmittag für Sigmaringen aus, doch in der Schlussphase fiel die Entscheidung. Wakka Bass traf in der 85. Minute zum 0:1, Dominik Bentele legte in der 90. Minute das 0:2 nach. Sigmaringen bleibt damit mit 47 Punkten Sechster und hält Anschluss an die Top fünf. Ertingen steckt mit 23 Punkten weiter auf Rang 15 fest.

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