 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

SGM Ummendorf kann den Punktverlust von Mengen nicht nutzen

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 28. Spieltags

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic, Nicole Halder

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BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der FC Mengen gab beim 2:2 gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen Punkte ab, doch die SGM Ummendorf/Fischbach konnte diesen Ausrutscher beim 2:2 in Bad Saulgau nicht nutzen. Die SG Ringschnait/Mittelbuch rettete in Sulmetingen noch ein 2:2, während die SF Hundersingen mit einem 2:0 in Hohentengen ein weiteres Ausrufezeichen setzten. Der SV Ochsenhausen zerlegte Uttenweiler mit 7:1.

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Fr., 24.04.2026, 18:30 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
1
2
Abpfiff

In einer Begegnung, die vor allem von der Anspannung des Abstiegskampfes geprägt war, behielt der VfB Gutenzell am Ende die Oberhand. Lange Zeit blieb die Partie ohne Torerfolg, bis die Gäste nach knapp einer Stunde den Bann brachen. Die Torfolge eröffnete Yanick Schraivogel in der 59. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Nur wenig später war es erneut Yanick Schraivogel, der in der 67. Minute auf 0:2 erhöhte und die Hoffnungen der Heimfans dämpfte. Doch die SGM bewies Moral und kam durch Marc Krämer in der 70. Minute noch einmal auf 1:2 heran. In der Schlussphase verteidigte Gutenzell die knappe Führung jedoch mit Leidenschaft und nahm die drei Punkte mit nach Hause.

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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
3
2
Abpfiff

Der TSV Kirchberg hat sich durchgesetzt, obwohl der FV Rot die Gastgeber mehrfach forderte. Sohaib Ziani brachte Rot in der 24. Minute in Führung, Lukas Kohler glich in der 38. Minute aus, Alexander Luppold (51.) und Dominik Breher (56.) stellten auf 3:1. Muhammed Manneh verkürzte in der 68. Minute auf 3:2, zudem scheiterte Ben Miller in der 45. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart. Kirchberg verbessert sich auf 44 Punkte und Rang acht, der Absteiger Rot bleibt mit 10 Punkten Letzter.
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Gestern, 15:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
1
2
Abpfiff

Für die SGM Blönried/Ebersbach war es ein weiterer bitterer Nachmittag im Kampf gegen den Abstieg. Linus Weiss brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, doch Florian Mayer glich in der 38. Minute aus und Matthias Wanner drehte die Partie in der 51. Minute zugunsten des SV Steinhausen an der Rottum. Vor 100 Zuschauern holten die Gäste damit drei wichtige Punkte und stehen nun bei 34 Zählern auf Rang 13. Blönried bleibt mit 18 Punkten auf Rang 16.
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Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
0
2
Abpfiff

Die SF Hundersingen haben ihre starke Form erneut bestätigt und in Hohentengen einen bemerkenswerten Auswärtssieg eingefahren. Lange hielt der Gastgeber dagegen, doch Jochen Gulde in der 70. Minute und David Ruchti in der 76. Minute sorgten für die Entscheidung. Hundersingen springt damit auf 48 Punkte und Rang fünf, während Hohentengen mit 50 Punkten Vierter bleibt.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
2
2
Abpfiff

Sulmetingen schien das Verfolgerduell bereits auf seine Seite gezogen zu haben, ehe die Gäste zurückkamen. Fabian Scheck traf in der 45. Minute zum 1:0, Fabian Gapp erhöhte in der 67. Minute auf 2:0, doch Marco Münst (72.) und Patrick Rehm (76.) retteten Ringschnait noch das Remis. Die Gelb-Rote Karte gegen Marco Pohl in der 69. Minute schwächte die Gastgeber zusätzlich. Ringschnait steht mit 57 Punkten weiter auf Rang drei, Sulmetingen belegt mit 44 Punkten Platz sieben.
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Sa., 25.04.2026, 17:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
2
2
Abpfiff

Der Tabellenführer war nah dran an einem weiteren späten Sieg, musste sich am Ende aber doch mit einem Punkt im Derby begnügen. Valentin Bok brachte Krauchenwies in der 55. Minute in Führung, Lasse Trenkmann glich in der 68. Minute aus und Ladislav Varady drehte die Partie in der 78. Minute scheinbar endgültig. Doch Fabio Kleiner traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 und nahm Mengen zwei Punkte ab. Mengen bleibt mit 69 Punkten klar Erster, Krauchenwies steht mit 42 Zählern auf Rang neun.
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Gestern, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
2
2
Abpfiff

Bad Saulgau hat sich gegen den Tabellenzweiten mit aller Kraft gestemmt und immerhin einen Punkt geholt, der am bitteren Gesamtbild aber nichts mehr ändert: Der FV Bad Saulgau steht nach diesem Spieltag als zweiter Absteiger fest. Aldin Delic brachte die Gastgeber in der 48. Minute in Führung, Matthias Hatzing drehte die Partie mit Treffern in der 58. und 77. Minute, ehe Cenk Bulanik in der 87. Minute noch das 2:2 erzielte. Für die SGM Ummendorf/Fischbach ist das Remis zu wenig, weil der Punktverlust des FC Mengen nicht genutzt werden konnte. Ummendorf bleibt mit 65 Punkten Zweiter, Bad Saulgau steht bei 15 Punkten auf Rang 17.
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Gestern, 15:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
0
2
Abpfiff

Lange sah es nach einem zähen Nachmittag für Sigmaringen aus, doch in der Schlussphase fiel die Entscheidung. Wakka Bass traf in der 85. Minute zum 0:1, Dominik Bentele legte in der 90. Minute das 0:2 nach. Sigmaringen bleibt damit mit 47 Punkten Sechster und hält Anschluss an die Top fünf. Ertingen steckt mit 23 Punkten weiter auf Rang 15 fest.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
7
1
Abpfiff

Der SV Ochsenhausen hat eines der deutlichsten Ausrufezeichen des Spieltags gesetzt und Uttenweiler überrannt. Eryk Müller (3., 21.), Adrian Ruf (15., 48., 59.), Marcel Schad (26.) und Stefan Bek per Foulelfmeter (72.) sorgten für eine 7:0-Führung, ehe Pascal Volz in der 73. Minute den Ehrentreffer zum 7:1 erzielte. Ochsenhausen springt mit 40 Punkten auf Rang zehn und macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, Uttenweiler bleibt mit 35 Zählern Zwölfter und muss weiter zittern.