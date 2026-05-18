SGM Ummendorf gewinnt 4:1, Eberhardzell steigt ab

In einer von Kampf und Leidenschaft geprägten Partie sicherte sich der SV Sulmetingen drei wichtige Punkte beim SV Steinhausen an der Rottum. Der Gast erwischte einen Start nach Maß, als Fabio Dehler bereits in der 6. Minute zur 0:1-Führung traf. Kurz nach dem Seitenwechsel legte der SV Sulmetingen nach: Fabian Gapp erzielte in der 52. Minute das 0:2. Die Hausherren gaben sich jedoch nicht geschlagen und mobilisierten in der Schlussphase noch einmal alle Kräfte. In der 80. Minute gelang Max Wanner der Anschlusstreffer zum 1:2, was für eine spannungsgeladene Endphase sorgte. Letztlich retteten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit.

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Es war der Moment, auf den die Mannschaft hingearbeitet hat: Mit einem deutlichen Auswärtssieg beim SV Sigmaringen hat der FC Mengen die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. Der Tabellenführer ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seiner Mission aufkommen und krönte eine beeindruckende Saison, in der man nach 31 Spielen weiterhin ungeschlagen an der Spitze thront. Die Weichen für den Triumph stellte Ladislav Varady, der bereits in der 16. Minute den Treffer zum 0:1 erzielte. Lange Zeit blieb die Begegnung umkämpft, doch in der Schlussphase spielten die Gäste ihre Klasse aus. Lasse Trenkmann erhöhte in der 73. Minute auf 0:2, bevor Max Schuler in der 83. Minute mit dem Tor zum 0:3 den endgültigen Schlusspunkt setzte und die Feierlichkeiten einleitete. ---



Die SG Ringschnait/Mittelbuch blieb in Gutenzell klar und untermauerte ihre Ambitionen. Luca Ruedi traf in der 32. und 56. Minute doppelt, ehe Patrick Schmid in der 77. Minute mit einem Eigentor das 0:3 besiegelte. Ringschnait steht nun bei 63 Punkten und festigt Platz drei, während Gutenzell mit 40 Punkten Elfter bleibt und weiter um den Klassenerhalt bangen muss.

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Der FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen hat im direkten Duell zweier Tabellennachbarn im oberen Mittelfeld ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Valentin Bok traf in der 2. Minute, Raphael Müller erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Corbin Eisel in der 74. Minute und Manuel Miller in der 87. Minute sorgten für den klaren Endstand. Krauchenwies klettert damit auf 48 Punkte und Rang acht, während Kirchberg mit 46 Zählern auf Platz neun zurückfällt.

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Der SV Hohentengen erledigte seine Pflichtaufgabe am Ende souverän, auch wenn Blönried zwischenzeitlich immer wieder der Anschluss gelang. Manuel Sommer brachte die Gastgeber in der 6. Minute in Führung, Emil Angerer glich in der 16. Minute aus, Kai Remensperger traf in der 44. Minute zum 2:1, ehe Simon König in der 66. Minute erhöhte. Linus Weiss verkürzte in der 78. Minute noch einmal, doch Kai Remensperger machte in der Nachspielzeit (90.+4) alles klar. Hohentengen bleibt mit 55 Punkten Vierter, Blönried bleibt mit 21 Zählern auf Rang 16.

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Der FV Rot hat sich erneut nicht ergeben und dem SV Ochsenhausen einen Punkt abgetrotzt. Sohaib Ziani traf in der 21. Minute zur Führung, Christian Wiest glich in der 37. Minute aus, Niklas Miller drehte die Partie in der 60. Minute auf 1:2, ehe Maex Mast in der 83. Minute das 2:2 erzielte. Für Ochsenhausen ist dieser Punkt zu wenig, die Mannschaft steht nun mit 44 Punkten auf Platz 10. Für Rot ist es ein weiterer kleiner Beleg für die Moral im Team.

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Hundersingen hat sich von einem Rückstand nicht beeindrucken lassen und das Spiel noch vor der Pause deutlich in die richtige Richtung gebogen. Justin Ezewele brachte Ertingen in der 33. Minute nach vorn, Jochen Gulde (37.), Eric Schwarz (39.) und Dennis Heiss (45.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. Marius Hiller erhöhte in der 67. Minute auf 4:1, Axel Frick verkürzte in der 77. Minute zum 4:2. Hundersingen steht nun bei 54 Punkten und bleibt damit gleichauf mit Sulmetingen. Ertingen bleibt mit 29 Punkten auf Rang 14 und steht kurz vor dem vorzeitigen Abstieg.

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Der SV Steinhausen an der Rottum hat einen wichtigen und insgesamt kontrollierten Heimsieg eingefahren. Max Wanner traf in der 30. Minute zum 1:0, Matthias Wanner legte in der 43. Minute das 2:0 nach. Bad Saulgau blieb offensiv erneut zu blass, um das Spiel noch einmal zu öffnen. Steinhausen verbessert sich auf 37 Punkte und bleibt an den Nichtabstiegsplätzen dran, während Bad Saulgau mit 15 Punkten Vorletzter bleibt.

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Der SV Uttenweiler geriet früh in Rückstand, reagierte aber entschlossen und holte drei wichtige Punkte. Jonas Sproll brachte Eberhardzell bereits in der 7. Minute in Führung, Pascal Volz glich in der 14. Minute aus. Florian Dornfried traf in der 56. Minute zum 2:1, Patrick Blersch setzte in der Nachspielzeit (90.+4) den Schlusspunkt. Uttenweiler steht mit 38 Punkten nun auf Rang zwölf, Eberhardzell bleibt mit 25 Punkten Fünfzehnter und steht nun als vierter vorzeitiger Absteiger fest.

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Ummendorf hat die richtige Antwort geliefert und Sulmetingen mit einer klaren Leistung in Schach gehalten. Stefan Grell traf schon in der 2. Minute zum 1:0, Stefan Kärcher erhöhte in der 22. Minute, Simon Roth verkürzte direkt nach der Pause in der 46. Minute auf 2:1. Jonathan Hummler stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her, Stefan Kärcher entschied die Partie in der 78. Minute endgültig. Ummendorf bleibt mit 69 Punkten Zweiter, Sulmetingen steht mit 54 Punkten auf Rang fünf.







