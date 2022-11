SGM TSV Warthausen/Birkenhard - TSV Ummendorf 2:0

Nichts zu holen gab es am vergangenen Sonntag für den ersatzgeschwächten TSV Ummendorf in Warthausen. Die Heimmannschaft war über die gesamte Spielzeit das überlegene Team und gewann hochverdient mit 2:0.

Über gute Ansätze kam Ummendorf an diesem Tag leider nicht hinaus und so blieb man ohne eigene Torchance. Die Tore für die SGM TSV Warthausen/Birkenhard fielen in der 24. und 78. Minute.



Folgende Spieler kamen zum Einsatz: Fero Okolicani, Simon Jans, Timo Winter, Janis Cohn, Eric Sommer, Tim Kästle, Manuel Fels, Matthias Hatzing, Manuel Buschmann, Stefan Kärcher, Andreas Bärsauter, Ingo Deibler, Simon Fels, Oliver Demmeler;



Am kommenden Sonntag, 13. November 2022 empfängt der TSV zum Lokalderby den SV Ringschnait. Spielbeginn 14.30 Uhr. Die 2. Mannschaft empfängt um 12.45 Uhr die SGM Mittelbuch Ringschnait II.