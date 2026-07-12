SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch gewinnt den Eyachpokal

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Das zweitägige Turnier um den Eyachpokal bot den Zuschauern intensiven Fußball mit einer Spielzeit von jeweils 60 Minuten. Nach einer torreichen Gruppenphase am gestrigen Samstag folgten am heutigen Sonntag umkämpfte K.-o.-Spiele, bei denen sich die SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch im Finale den Turniersieg sicherte.

Torreiches Geschehen am ersten Turniertag

Das Turnier startete am gestrigen Samstag mit einer torreichen Begegnung, in der die SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch einen deutlichen 8:0-Erfolg gegen die SGM Hart/Owingen feierte. Anschließend setzte sich der SV Heiligenzimmern mit einem klaren 3:0 gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim durch. Die SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch knüpfte danach an die starke Leistung an und besiegte den SV Rangendingen mit 6:2.

Eine ausgeglichene Partie sahen die Zuschauer beim 1:1-Unentschieden zwischen der SG Weildorf/Bittelbronn und dem SV Heiligenzimmern. Danach verbuchte der SV Rangendingen durch einen 4:1-Sieg gegen die SGM Hart/Owingen wichtige Punkte. Der erste Turniertag endete mit einem weiteren Unentschieden, bei dem sich die SGM SV Gruol/SV Erlaheim und die SG Weildorf/Bittelbronn mit 1:1 trennten.

Knappe Entscheidungen in den Halbfinalpartien

Am heutigen Sonntag wurde das Turnier mit den Halbfinalspielen fortgesetzt, die den Mannschaften spielerisch und kämpferisch alles abverlangten. Im ersten Halbfinale standen sich die SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch und die SG Weildorf/Bittelbronn gegenüber. Die Spielgemeinschaft behielt die Oberhand und zog mit einem 2:0-Erfolg in das Endspiel ein. Das zweite Halbfinale verlief noch umkämpfter. Hier bezwang der SV Heiligenzimmern den SV Rangendingen knapp mit 1:0 und sicherte sich damit ebenfalls den Einzug in das große Finale.

Nervenkrimi vom Punkt im kleinen Finale

Im darauffolgenden Spiel um Platz 3 kämpften der SV Rangendingen und die SG Weildorf/Bittelbronn um einen erfolgreichen Turnierabschluss. Nach Ablauf der regulären 60 Minuten Spielzeit reichte das Remis nicht aus, um einen Sieger zu ermitteln, sodass ein Elfmeterschießen über den Ausgang des Spiels entscheiden musste. In diesem nervenaufreibenden Duell zeigten die Spieler des SV Rangendingen die größere Treffsicherheit und gewannen die Partie schließlich mit 4:2 nach Elfmeterschießen.

Ein intensives Finale bringt die Entscheidung

Das Endspiel um den Eyachpokal führte schließlich den SV Heiligenzimmern und die SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch zusammen. Beide Teams mobilisierten in den letzten 60 Minuten des Turniers noch einmal alle verbliebenen Kräfte und lieferten sich ein packendes, von Emotionen geprägtes Duell. Am Ende setzte sich die SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch in einem knappen Match mit 2:1 gegen den SV Heiligenzimmern durch und durfte über den Gewinn des Pokals jubeln.